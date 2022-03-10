Kılıçdaroğlu Diyarbakır’da: Esnafla görüştü, talepleri dinledi

Diyarbakır’a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temaslarına başladı.

‘Helalleşme’ çıkışı kapsamında önem verdiği ziyaretlerden Diyarbakır’da Kılıçdaroğlu’nu yoğun bir program bekliyor.

Fotoğraflar: Diken

Kente dün akşam giden Kılıçdaroğlu’nu havaalanında CHP’liler ve akaryakıt zamlarını protesto eden çiftçiler karşıladı. Uzun konvoyla kente giren CHP lideri, ilk olarak Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin temsilcileriyle görüştü.

Aile temsilcileri Ayşegül Biçer, Celil Bekdaş ve Süleyman Aydın’la öğretmen evinde görüşen Kılıçdaroğlu’nun aileler tarafından HDP önündeki çadıra davet edildiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu bugün kahvaltıda farklı kesimleri temsil eden 11 kadınla bir araya geldi.

Kahvaltılı toplantıda Kürt sorunu, anadilde eğitim, demokratikleşme adımları, hasta tutukluların durumu, ekonomik kriz ve işsizlik konularının ele alındığı öğrenildi.

Toplantıya katılan kadınlar şöyle: Ayşe Çelik (Beyazıt Öztürk’ün programına bağlanarak, sokağa çıkma yasakları döneminde çocukların öldürüldüğünü söyleyen, ardından tutuklanan ve yargılanan öğretmen), Zeynep Mızraklı (Selçuk Mızraklı’nın eşi ve emekli öğretmen), Nebahat Akkoç (Kamer Vakfı başkanı), Nevin Soyukaya (Diyarbakır Arkeoloji Müzesi eski müdürü, arkeolog ve araştırmacı), Zülal Erdoğan (Avukat, AYM üyesi adayı), Feride Laçin (Diyarbakır’ın ilk serbest kadın avukatı), Nurcan Kaya (Avukat ve Artı Gerçek yazarı), Rojda Kaya Güneydoğu iş Kadınları Derneği başkanı ve eczacı), Nevin İl (Sanayici ve Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Meclisi başkanı), Remziye Tanrıkulu (Avukat ve CHP’li siyasetçi Sezgin Tanrıkulu’nun eşi)

Kılıçdaroğlu kadınlarla görüşmesinin ardından Diyarbakır’ın sembol alanlarından Gazi Caddesi’nde esnafı ziyaret edip sorunları dinledi.

Esnaf ziyareti sonrası partisine üye katılım törenine gidecek Kılıçdaroğlu, burada AKP’den ayrılan isimlere partisinin rozetini takacak. Partiye katılacaklar arasında AKP’den vekil adayı da olan Abdullah Atik de yer alıyor. Kentte Atik’in CHP’ye katılmasıyla AKP’nin önemli bir kan kaybı yaşayacağı düşünülüyor.

CHP lideri akşam saatlerinde 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde işkence gören mağdurlarla bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu’nun görüşeceği isimler arasında Özgürlük Yolu davası tutuklularından Nuri Sinir, eski Devrimci Doğu Kültür Dernekleri genel sekreteri Erdem Gencan ve İsa Güneş gibi isimler bulunuyor.