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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Emine Şenyaşar’a ziyaret: Anacığım meraklanma, getireceğiz adaleti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyareti kapsamında, 2018’de, Suruç’ta eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar’ı ziyaret etti.

Fotoğraflar: Twitter

Suruç’ta, 14 Haziran 2018’de, ‘Ucuzluk Çarşısı’ içinde, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında çıkan silahlı kavga ve sonrasında hastanedeki saldırılar sonucunda Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, esnaf  Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmişti. Ön otopsi raporuna göre Celal ve Adil Şenyaşar kardeşlere 23 mermi isabet etmiş, babaları Evet Şenyaşar ise kesici aletlerle linç edilerek öldürülmüştü.


Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ziyaretinin videosunu, “Gün gelecek bu devlet Emine Şenyaşar ile de helalleşecek. Önce katillerle hesaplaşacak, sonra da anneden helalliğini alacak” mesajıyla paylaştı.

Kendisini ağlayarak karşılayan Emine Şenyaşar’a sarılan CHP lideri, “Elbette çocukları geri gelmeyecek, eşi geri gelmeyecek ama, ‘Hiç değilse diyor yüreğimdeki ateş biraz soğusun.’ Bunları yapacağız arkadaşlar. Gerçekleştireceğiz adaleti. Anacığım sen hiç meraklanma” dedi.

Kılıçdaroğlu, Emine Şenyaşar’ın oğlunun tek kişilik hücrede olduğunu söylemesi üzerine, “Tek kişilik hücrede uzun süredir kalıyor onu da biliyorum milletvekili arkadaşlarımı gönderdim. Hiç meraklanma nasıl takip ediyorsan bir evladın, bir kardeşin olarak ben de aynen takip ediyorum. Takipçisi olacağım” yanıtını verdi.

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