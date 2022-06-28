Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Dün gece saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Arkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Liv Hospital hastanesinden yapılan açıklamada, “Türk sinemasının değerli oyuncusu sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanemizde tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti” denildi.

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan usta oyuncu 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir’de doğmuştu.

1963 yılında ‘Artist’ dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasında birinci olan Arkın’ın kariyerindeki dönüm noktası 1963’te askerliğini yaparken yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.

Askerlik bitince, 1964’te Refiğ’in ‘Gurbet kuşları’ filmiyle sinemaya adım attı. Bu filmin finalindeki kavga sahnesi, Arkın’ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu.

Bu nedenle Cüneyt Arkın, Refiğ’in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Medrano Sirki’nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini ‘Malkoçoğlu’ ve ‘Battalgazi’ serilerinde beyaz perdeye aktararak Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın’ın kariyerinde özel bir yer kaplar.