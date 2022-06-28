TikTok fenomeni Mükremin Gezgin’in hesabı erişime engellendi

Mizah videoları çeken TikTok fenomeni Mükremin Gezgin’in 1,3 milyon takipçili TikTok hesabı erişime engellendi.

Görsel: TikTok

TikTok hesabından videolar yayınlayarak hamile olduğunu söyleyen ve geçen haftalarda özel bir hastanede doğum videosu yayınlayan Gezgin, sosyal medyada hedef gösterilmişti.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin projesi EngelliWeb’in aktardığına göre İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hakimliği, 8 Haziran 2022 tarih ve 2022/3398 sayılı kararla hesabı erişime engellendi. TikTok da karara uydu.

Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalına konuk olan Gezgin, video hakkında şunları demişti: “Her şey başlı başına bir kurguydu. İnsanlar da biliyordu benim yaptığımın kurgu olduğunu. İnsanlar sevdi bunu, dokuz ay boyunca yolda gören bütün anneler, kadınlar benim karnımı öpüyordu. Hep alkış yaptılar ama son anda gol yaptılar. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum.”