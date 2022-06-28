Bahçeli, muhalefetin kapattığı ‘Erdoğan’ın adaylığı’ tartışmasını yeniden açtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin ‘suni gündem’ olarak nitelediği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı’na ilişkin tartışmaları yeniden canlandırdı: “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır.”

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Uzmanlar, yasaya göre Erdoğan’ın üst üste üçüncü kez aday olabilmesi için tek şartın erken seçim olduğunu söylemesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Erdoğan’ın adaylığı önünde bir engel yok, 2023’te ikinci adaylığı olacak” diye karşı görüş bildirmişti..

CHP’yse Erdoğan’ın adaylığının tartışmaya açılmasının yapay bir gündem olduğu belirtmiş, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Hiç kimseye siyasi yasak peşinde değiliz. İktidar, yüksek yargıyı baskı ve kontrol altına alma senaryosunu uygulamaya hazırlanıyor” demişti.

İYİ Partili Aytun Çıray da Erdoğan’ın bir kez daha aday olmasında sakınca görmediklerini belirterek, “Sayın Meral Akşener akıllarda bir tereddüt kalmaması için Sayın Erdoğan’ın adaylığının önünü açmak için çalışacaktır” diye konuşmuştu.

Bahçeli, tartışmayı yeniden alevlendirdi

Muhalefet Erdoğan’ın adaylığı konusunda bir sakınca görmediğini belirtse de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu yöndeki söylemleri son bulmadı.

Erdoğan’ın adaylığının ‘şüphe çekmeyen mutlak adaylık’ olduğunu belirten Bahçeli, muhalefeti bu konuda hedef almaya devam etti: “Sayın cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli ve şüphe çeken yanı olmayan, mutlak adaylığı üzerinden ‘Ya tutarsa’ diyerek polemik yapan, tezvirat üreten, nifak yayan zillet faillerine diyorum ki; yenilen pehlivan güreşe doymazmış ama sizi doyuracağız. İnanıyorum ki minderden kaçmaya bile fırsat bulamayacaksınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude, çabalar boşunadır. 2023’te sayın cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde cumhurbaşkanı seçilecektir.”