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Yaramazlara biraz batar!

Cumhurbaşkanı başdanışmanı: Erdoğan’ın adaylığında engel yok

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2023’teki seçimde aday olmasının önünde engel bulunmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan ilk kez 2014, ikinci kez ise 2018’deki seçimde aday olmuş, ikisinde de seçilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa’ya göre Erdoğan’ın 2023’teki seçimde üçüncü kez aday olamayacağını öne sürmüştü.


Habertürk’e konuşan Uçum, Erdoğan’ın adaylığı konusunda engel olmadığını belirtti.

Danışman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben Anayasa taslak çalışması esnasında da bizzat çalışma grubunun içerisinde yer aldım. Buna göre iki dönemi içeren 101’inci madde tümden yeniden yazıldı. Eski 101’inci madde yürürlükten kaldırıldı. 16 Nisan’da da halk oylamasıyla zaten devreye girdi. Dolayısıyla bir cumhurbaşkanının iki dönemden fazla görev yapamaması kuralı 16 Nisan 2017’de devreye girmiş bir kuraldır. 16 Nisan 2017’den sonra sayın cumhurbaşkanı bir dönem görev yaptı. Dolayısıyla 2023 seçimlerinde aday olursa bu ikinci dönemi olacaktır.

‘Temeli yok’

Bu tartışmanın hukuksal temeli yoktur. Bu tartışma 367 tartışması gibi hukukun birtakım siyasal hedefler için kullanılmasından başka bir şey değildir. Bu tartışma tamamen siyasi bir tartışmadır. Ayrıca eski Cumhurbaşkanlığı pozisyonu parlamenter sistemin sisteme ait bir pozisyondur. Yeni pozisyon Başkanlık sistemidir.”

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Dolayısıyla Almanya ve Fransa’nın Rusya’yı kas gücüyle değil, ortak çıkarlara vurgu yaparak daha ılımlı bir yola sokması barış için en güçlü ihtimal. Yoksa NATO’nun Ukrayna’yı askeri olarak savunacağı yok; Putin’e de böyle geri adım attırmak mümkün değil. Kıta Avrupası misyonunun başarıya ulaşması bizim için de en iyi senaryo olur. Aksi taktirde enerji faturası, kaybolan turizm gelirleri, jeopolitik gerilim derken kendimizi yeni bir çukurda buluveririz.