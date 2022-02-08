Kılıçdaroğlu ‘endişeli muhafazakarlar’a seslendi: Kazanımlarınız artacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘endişeli muhazafakarlar’a seslendi: “Kazanımlarınız gitmeyecek aksine artacak.”

TV5 Kulis Ankara programında, gazeteciler Mustafa Yılmaz ve Sedat Bozkurt’un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* (Erdoğan’ın üçüncü kez aday olması) Bir hukuk devletinde olsak bunlar tartışılmaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymam diyorsunuz. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararını en alttaki mahkeme uygulamıyor. Bu tablo içerisinde bu tartışmalar sadece Erdoğan’a yarar. Erdoğan’a çıkacak diyecek ki ‘Cumhurbaşkanlığı’ma engel çıkarıyorlar.’ Bu yüzden çıkar sandığı yapalım.

* İstanbul seçimlerinde. Yüksek Seçim Kurulu dört oy pusulasından biri yanlıştır dediler. Dördünü iptal etmediler. Niçin? Erdoğan’dan izin alamadığı için.

* Türkiye’de uygulanabilir bir anayasa yok. O nedenle Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olmayacağı entellektüel olarak tartışılabilir.

* Anayasayı ben de biliyorum ama nereye başvuracaksınız? Biz bu gerçekten yola çıkarak diyoruz ki: ‘Sandığı getir.’ Milletin hakemliğine başvuracağız. Korkma, sandığı getir diyoruz. Bugün olmazsa yarın bu sandığı getirecek

* Bahçeli de biliyor ki Anayasa değişmeden Erdoğan’ın aday olmayacağını biliyor. Değiştirsinler, güçleri yetiyorsa.

* (Adalet Bakanı Bekir Bozdağ) Erdoğan’ın beklentileri karşılayacak biri adalet bakanlığına geldi dersek daha doğru demiş oluruz. Bozdağ, yukarıdan gelen emirleri doğrudan uygular. Bütün bakanların hiçbir söz hakkı yok aslında.

* Muhafazakarlar “Kazanımlarımız gidecek” diye endişe etmesin. Zaten ittifakın için muhafazakar partiler var. Altı partinin varlığı bu açıdan son derece değerli.

* Adaylık konusunda yarış yok. Belediye başkanlarımız kendilerini kentlerine adamış durumdalar.

* Bürokratlara çağrı yaptım, birçok bürokratlar yolsuzluk dosyalarını imzalamayanlar oldu. Görevden alınanlar da oldu.

* Ekonomide vaad edip de tuttukları bir tek söz söylesinler. İkili bir dünya var. Bir Saray’ın dünyası var bir de bizim dünyamız var. Saray’da elektrik de var herşey var.

* Cebinden beş kuruş para çıkmaz. Bir de vatandaşı düşünün. Aldığı nefes dışında aldığı herşey için vergi öder. Paralar beşli çeteye gidiyor.