YSK, Erdoğan’ın adaylığı hakkında görüş bildirmedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa aday olup olamayacağı hakkındaki soruyu yanıtsız bırakırken, seçim takvimine işaret etti.

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Erdoğan kendisinin gelecek seçimlerde ‘cumhur ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etmişti. Ama seçimle ilgili tam tarih vermeyerek “2023’te yapılacak” demişti.

Uzmanlar, yasaya göre Erdoğan’ın üst üste üçüncü kez aday olabilmesi için tek şartın erken seçim olduğunu söylüyor.

Liberal Demokrat Parti, YSK’ya Erdoğan’ın adaylığını sordu. YSK’nın yanıtını İYİ Parti YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk Twitter hesabından şöyle aktardı: “Yüksek Seçim Kurulu, Liberal Demokrat Parti’nin, cumhurbaşkanının üçüncü defa adaylığı için hangi koşulların gerçekleşmesi gerektiği hakkında görüş istemini seçim takviminin henüz açıklanmadığı gerekçesiyle ‘görüş verilmesine yer olmadığına’ karar verdi.”