Erdoğan: ‘Cumhur ittifakı’nın adayı benim, seçim önümüzdeki yıl haziranda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhur ittifakı’nın adayının kendisi olduğunu söyleyerek, “Seçim önümüzdeki yıl haziranda yapılacak” dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslendi: “Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla.”

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İzmir Gaziemir Fuar Alanı’nda konuşan Erdoğan, şunları dedi: “İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerine yok Bay Kemal. Ha bire ‘‘Cumhur ittifakı’nın adayı belli olsun’ diyorsun. İşte söylüyorum adayı Tayyip Erdoğan.”

Kılıçdaroğlu’na da seslenen cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Buradan aynı davetimiz bir kez daha yapıyorum artık kaçak güreşmeyi bırak, ipe un sermekten sürekli bahane üretmekten vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ya adaylığını ya da adayını açıkla.”