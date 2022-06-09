Kılıçdaroğlu’nun ‘Sözde cumhurbaşkanı’ ifadesi ‘Erdoğan’a hakaret’ sayılmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘‘Sözde cumhurbaşkanı” ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na açtığı bir milyon liralık tazminat davasını kaybetti.

Fotoğraflar: AA

Kılıçdaroğlu, 10 Ocak 2021 Çalışan Gazeteciler Günü’nde partisinin grup toplantısındaki konuşmasında “Türkiye’de bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip, ‘Ben o gazeteyi okumuyorum siz de satın alıp okumayın’ diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki baskı ve vesayeti düşünün” demişti. Cumhurbaşkanı bu sözlerin ardından bir milyon TL’lik tazminat davası açmıştı.

Ankara 9’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada mahkeme tazminat talebini reddetti.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter’da şunları kaydetti: “Onurlu yargıçlar, kararlarıyla Erdoğan’a ders vermeye devam ediyor! Genel başkanımızın, ‘yolsuzluk, sözde Cumhurbaşkanı…’ eleştirilerine karşı 1 milyon talepli dava açmış olan Erdoğan, bugünkü duruşmada yine kaybetti! Kılıçdaroğlu yine kazandı!.. Zira hep haklı..”