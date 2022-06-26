CHP, Erdoğan’ın adaylığında topa girmeyecek ama ‘senaryo’nun farkında

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olup olmayacağına dair tartışmaya ilişkin “Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabileceği iddiası, yapay bir tartışmadır. Biz buna girmeyiz. Hiç kimseye siyasi yasak peşinde değiliz. İktidar, yüksek yargıyı baskı ve kontrol altına alma senaryosunu uygulamaya hazırlanıyor” dedi.

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Erdoğan kendisinin gelecek seçimlerde ‘cumhur ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etmişti. Ama seçimle ilgili tam tarih vermeyerek “2023’te yapılacak” demişti.

Uzmanlar, yasaya göre Erdoğan’ın üst üste üçüncü kez aday olabilmesi için tek şartın erken seçim olduğunu söylüyor.

Son olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Erdoğan’ın üçüncü defa aday olup olamayacağı hakkındaki soruyu yanıtsız bırakırken, seçim takvimine işaret etmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise “Erdoğan’ın adaylığı önünde bir engel yok, 2023’te ikinci adaylığı olacak” demişti.

ANKA’nın haberine göre haftalık değerlendirme raporunu yayımlayan Toprak, Bozdağ’ın ‘YSK ve anayasanın hükmünü yok sayarak’, Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığını gündeme getirdiğini belirtti.

Toprak şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabileceği iddiası, yapay bir tartışmadır. Biz buna girmeyiz. Hiç kimseye siyasi yasak peşinde değiliz. İktidar, yüksek yargıyı baskı ve kontrol altına alma senaryosunu uygulamaya hazırlanıyor.”

‘Teklifini Meclis’e getirir’

Toprak, Bozdağ’a eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Hukukçular, Cumhurbaşkanı Erdoğan veya bir başka adayın aday olup olamayacağını tartışabilir, hukuki gerekçeler ortaya koyabilir. Ancak iktidarın adalet bakanı konumundaki bir siyasetçinin bu konuda görüş beyan etmesi yargının baskı altına alınmasıyla eş değerdir. Biz iktidara yürüyoruz. Onlar bizi yapay tartışmaların içine çekerek mağduriyet sağlamaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yasağını bile biz kaldırdık, kimseye siyasi yasak peşinde değiliz. Cumhurbaşkanının kendi yaptıkları anayasa değişikliğiyle üçüncü kez aday olamayacağı apaçık olsa bile bu konuda nihai kararı YSK verecektir. Adalet bakanının kendisini YSK yerine koyup Erdoğan’ın adaylığı konusunda ahkâm kesmesi, yüksek yargıyı baskı altına almaktan öte bir şey değildir. İktidar erken seçim kararı alır, teklifini Meclis’e getirir ve kabul edilirse TBMM kararıyla gidilen seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olabilir.”

‘Şimdiden baskı…’

“Seçimin normal takvimine 15-20 gün kala iktidar ittifakınca alınacak bir erken seçim kararıyla Erdoğan’a üçüncü kez adaylık yolunun açılmasının muhalefet tarafından desteklenip desteklenmemesi ya da öyle bir durumda seçimin normal zamanında yapılması tercih edilip edilmeyeceği, tabiidir ki altılı masada liderler tarafından değerlendirilecektir. YSK’yı şimdiden baskı altına alma gayretleri sonuçsuz kalmaya mahkûmdur.”