AKP’li Turan’ın hedefi şaştı, Soylu’ya ‘Mafya’ dedi: CHP de savcıyı göreve çağırdı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ya ilişkin sosyal medyadaki tartışmalarla CHP yönetimini sıkıştırmaya çalışırken, hedefi şaştı.

Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “10 bin dolar alan siyasetçi var” çıkışını CHP’ye yorumlayıp ‘mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçiyi’ açıklamalarını istedi.

Fotoğraf: AA

CHP’li Erdoğdu’nun eski eşi Özge Pomen’e ait olduğu belirtilen sosyal medya hesabından birer gün arayla iki video paylaşılmış, ilk paylaşımda Pomen’le Erdoğdu arasında geçen konuşmada, Erdoğdu’nun şimdiki eşi avukat Tuba Torun’un CHP parti meclisine girmesi için çaba harcadığı iddia edilmişti.

İkinci paylaşımdaysa, Pomen ve Torun arasında geçtiği belirtilen görüşmede, “Dolarla vekil oluyorlar” ifadeleri geçmişti.

Hedefi şaştı

AKP’li Turan muhalefeti bu konu üzerinden sıkıştırmak için Twitter’da şunu yazdı: “‘Dolarla vekil olunuyor’ ithamı tüm CHP grubunu zan altında bırakır. Böyle ağır bir iddia karşısında CHP sessiz kalamaz!

Mafyanın 10 bin dolar iddiasını günlerce tekrarlayanların sessizliği ibretlik”

Ama Turan’ın mafyanınmış gibi sunduğu iddia Soylu’ya aitti. İçişleri bakanı bunu geçen sene mayısta TRT’deki bir programda dile gitirmişti.

Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisine yönelik iddialarına yanıt verirken, “Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun. Yanlışlıkla yazdıkları bir yere düşmüş” demişti.

Savcılar göreve

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da AKP’li Turan’ın bu yöndeki açıklamasının ardından savcıları göreve çağırdı.

Turan’ın Soylu’ya ‘Mafya’ dediğini kaydeden Altay şunları söyledi: “İktidar partisinin grup başkanvekili kendi bakanı Süleyman Soylu’yu mafya olmakla itham ediyor. Savcılar bu iddiaya kayıtsız kalamaz. Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz.”

Altay’ın ardından CHP’li Özgür Özel de, aynı konuya dikkat çekerken, CHP’nin Erdoğdu hakkındaki iddialarla ilgili ‘gerekeni yapacağını’ söyledi: “Sn. Turan; o iddia mafyanın değil, Süleyman Soylu’nundu. Suçişleri Bakanı’nı ‘mafya’ olarak görmenizi kayıtlara geçirmenizi çok yerinde bulduğumu ifade etmeliyim. Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı… Ama biz gerekeni yaparız sizin gibi değiliz, merak buyurmayın!”