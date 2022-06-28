Sel kontrol ihalesi, felaketten üç hafta önce, ‘ödeneksizlikten’ iptal edilmiş

Kastamonu’da geçen yıl meydana gelen sel felaketinin ardından planlanan sel kontrol projesinde ihalenin, üç hafta önce ‘ödenek yetersizliği’ nedeniyle iptal edilmiş.

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Dün akşam Karadeniz’in batısında başlayan sağnak yağış sonrası meydana gelen selin benzeri geçen sene Kastamonu’da da görülmüştü. Geçen sene bölgeyi vuran sellerde toplam 82 kişi hayatını kaybetmiş, 228 kişi ise yaralanmıştı. Kastamonu’daysa 62 kişi selde ölmüştü.

Geçen yılki felaketin ardından Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu Bölge Müdürlüğü, 16 Mayıs’ta sel kontrol amacıyla ‘sel kontrol projesi’ ihalesi açmıştı.

Açılan ihale felaketten üç gün önce iptal edildi

İhalenin dünkü felaketten 21 gün önce iptal edildiği öğrenildi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre ihale, ödenek ayrılmadığı için iptal edildi. İptal için ‘bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması’ gerekçesi sunuldu.