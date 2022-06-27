Batı Karadeniz’de sel ve taşkın: ‘Manzara geçen seneyle aynı’

Batı Karadeniz Bölgesi’nde geçen sene olduğu gibi etkili olan sağanak yağış, Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop’ta sele neden oldu. Bölgedeki dereler, ırmaklar, çaylar taştı; ev ve iş yerlerini sular bastı. Taşan dereler, köprüleri yıktı.

Bartın. (Fotoğraflar: AA)

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Batı Karadeniz’deki sel bölgelerine gitti.

Bartın Irmağı’nın kıyısından ANKA’ya konuşan Bankoğlu, şunları dedi: “Geçen sene ağustos ayında yaşadığımız sellerin yaşandığı bölgelerde de biz tekrar seller yaşıyoruz. Gerekli altyapı yatırımlarının, önlemlerin alınmadığını bir kez daha ne yazık ki yaşadığımız seller ile görmüş olduk. Bütün Bartın’a geçmiş olsun, sahadayız, vatandaşlarımızın yanındayız. Onların taleplerini, önerilerini almaya, sorunları için çözüm üretmeye devam edeceğiz. Sorunların çözümü için, tespit için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yağmur da bastırdı. Umarım bir felaket ile sonuçlanmadan sona erer.”

‘Bir an önce sözlerini tutmaya davet ediyoruz‘

Bozkurt’taki afet bölgesini inceleyen Baltacı’ysa, şunları söyledi:

“11 Ağustos 2021 tarihinde yaşadığımız sel felaketinde 71 insanımızı kaybetmiştik. O sel felaketinde en ağır bedelleri ödeyen ilçelerden bir tanesinde, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeyiz. Son birkaç gündür yağan yağış nedeniyle manzara, geçen senekinden çok da farklı değil. Arkamda görmüş olduğunuz köprü, 11 aydır bitirilememiş durumda. Onun biraz önünde geçici köprüler vardı. O köprüler de yıkılmış durumda.

Kastamonu.

Geçen sene Abana’da, Bozkurt’ta, Çatalzeytin’de, Cide’de, Şenpazar’da, İnebolu’da ne yaşanıyorsa bu sene de aynı şeyler yaşanıyor. Gerekli önlemler, tedbirler alınmamış. Geçen sene sel felaketi dolasıyla toplanan 1 katrilyon parayla gerekli yatırımlar yapılmış değil. Türkiye, iklim krizini en şiddetli yaşayan ülkelerden bir tanesi. Bu iklim krizinin en ağır sonuçları yangınlar ve seller oldu. Bu artık sürpriz değil, her şey göz göre göre oluyor. Sel göz göre göre geliyor. Ama tedbirler, önlemler alınmış; gerekli yatırımlar yapılmış değil.

Buraya gelip, ‘Bozkurt’u, Kastamonu’yu, altı ayda ayağa kaldırırız’ diye söz verenlerin sözlerini tutmadığını görüyoruz. Onları bir an önce sözlerini tutmaya davet ediyoruz. Yapılan her şeyi takip edeceğimizi buradan bildiriyorum.”

Kastamonu-Ankara kara yolu çöktü

Kastamonu’da gece başlayan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taştı. Su, Çatören mevkisinde Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümünün çökmesini yol açtı.

Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Karabük’te heyelan

Karabük’ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Heyelan nedeniyle Necati Ören Caddesi ulaşıma kapandı. Ibrıcak köyünde tarım alanları zarar gördü, kara ve demir yolları geçen iki köprüden ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karabük.

Değirmenyanı köyünde de heyelan nedeniyle ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Tehlike altındaki yol, köprü ve hemzemin geçitlerde İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kriz masası oluşturan Karabük Valiliği, yurttaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Karabük-Yenice kara yolu ilçe çıkışında meydana gelen heyelan sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Yenice-Yortanpazarı yolu da yükselen su ve molozlar nedeniyle zaman zaman trafiğe kapatılıyor.

Şirin köyünde bulunan taş köprünün bir bölümü çöktü. Atatürk Mahallesi’nde Naile Çengel’e ait ev ve sera ile tarım alanları su altında kaldı.

Sinop’ta üç köy boşaltıldı

Sinop’ta devam eden sağanak nedeniyle Ayancık ilçesinde üç köy, geçici olarak tahliye edildi.

İl özel idaresince Ayancık ilçesindeki üç köyde, 25 hane sakini bulundukları yerden alınarak ilçe merkezindeki yurtlara ve akrabalarının yanına yerleştirildi.

Sinop.

İlçedeki üç derenin üzerinde bulunan yedi geçici köprü, derelerin debisinin artması sonucu yıkıldı, bazı köyleri su bastı.

Ekipler, su basan Zaviye köyünde iş makineleriyle temizleme çalışması başlattı.

Zonguldak’ta ev ve işyerlerini su bastı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde etkili olanak sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerleri sular altında kaldı.

İlçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yol kenarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yurttaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı.

Karayolları ekipleri de güzergahta önlem aldı. Yolda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekiplerince yol temizlendi.

Öte yandan selde mahsur kalan iki yavru köpek yurttaşlar tarafından kurtarıldı.

Gökçebey ilçesinde de bazı derelerin taşma ihtimaline karşı ekipler önlem aldı.