Batı Karadeniz’deki selde bir kişi kayıp

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Küre ilçesi İkizciler köyünde bir kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

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Karadeniz’in batısında geçen sene olduğu gibi etkili olan sağanak yağış, Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop’ta sele neden oldu. Bölgedeki dereler, ırmaklar, çaylar taştı; ev ve iş yerlerini sular bastı. Taşan dereler, köprüleri yıktı.

Küre ilçesinde 22 yaşındaki bir kişi kayıp

Bozkurt ve selden etkilen diğer ilçelerde gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Kurum, şunları söyledi: “Şu ana kadar 170 ihbar aldık. Bu ihbarların hepsine ulaşıldı. AFAD’ımızın koordinasyonu çerçevesinde, emniyetimiz, jandarmamız, arama kurtarma ekiplerimiz, Sahil Güvenliğimiz tüm ihbarlara ulaştı ve gelen talepleri karşıladık. Bir vatandaşımız kayıp. Küre İkizciler köyünde Recep Bakırcı, 22 yaşında. Kardeşimizden haber alınamıyor. Ekiplerimiz, jandarmamız arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor” dedi.

118 köye ulaşım sağlanamıyor

Sel beklenen alanlarda vatandaşların güvenli bölgelere taşındığını dile getiren Kurum, şunları söyledi: “Bu çerçevede yerleşen 180 vatandaşımız var. Öğrenci yurtlarında, yine misafirhanelerimizde, otellerimizde misafir ediyoruz. Enerji sıkıntısı yaşadığımız köyümüz 31 tane. Yine enerji grubundaki arkadaşlarımız yarın itibarıyla enerjileri vermeye başlayacak. İnşallah bir iki gün içerisinde tüm enerji kesintilerini gideriyor olacağız. Haberleşme noktasında üç mobil işletmesinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Köy yollarında ulaşamadığımız 118 köyümüz var. Selden hasar gördüler. Vatandaşlarımızdan haber alıyoruz. Herhangi bir hayati risk söz konusu değil. Yarın itibarıyla yine Valiliğimiz koordinasyonunda Özel İdaremiz tüm köy yollarına gerek ildeki gerek de diğer illerdeki AFAD’ımızın koordine ettiği araç ekipmanları bölgeye sevk edecekler. Hızlı şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçları talepler doğrultusunda giderilecek. Barınma hizmeti verdiğimiz 1650 vatandaşımız var. Yarın itibarıyla beslenme grubumuz Kızılay, bu sayıyı 2 bine çıkaracak. Devlet Su İşlerimizin tüm derelerde yoğun faaliyeti var.”