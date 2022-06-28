Sağlık bakanı, vaka sayılarında üç kat artışı kafasına takmadı

Vaka sayılarımım son haftalarda üç kat arttığını kaydeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” diye konuştu.

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Sağlık Bakanlığı’nın bugün açıklanan haftalık Covid-19 verilerine göre, 13-19 Haziran’da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 7 bin 653 oldu.

Ajanslar, Koca’nın dünkü kabine toplantısının ardından Covid-19 vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerini bugün geçti.

Vaka sayılarının son haftalarda üç kat arttığını söyleyen Koca, yine de “Müsterih olun” dedi: “Koronavirüs ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda risk oluşturmaya devam edecek. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine hastane yükündeki azalış sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun.’’