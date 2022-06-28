AYM, Demirtaş’ın yürüyüşe katıldığı için denetime alınmasını hak ihlali saydı

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bir yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle verilen üç yıl denetim kararı Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından hak ihlali olarak değerlendirildi. Dava yeniden görülecek.

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Demirtaş hakkında, 28 Mart 2011 tarihinde Siirt merkezindeki Kasaplar Deresi’nde düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet iddiasıyla Siirt 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın 10 Ekim 2017’deki karar duruşmasında kovuşturmanın ertelenmesi ve üç yıl denetimli serbestlik kararı verilmişti.

Kararın ardından, Demirtaş’ın avukatları, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu.

Artı Gerçek’ten Hayri Demir’in haberine göre başvuruyu karara bağlayan yüksek mahkeme, ihlal tespit etti.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın yeniden görülmesine ve Demirtaş’a 13 bin 500 TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararda, erteleme kararıyla ilgili ‘hangi eylemleri nedeniyle toplantıyı organize eden, yöneten veya bunların hareketlerine iştirak eden sıfatıyla suçlandığı ve cezalandırıldığının ortaya konulmadığı’ yazıldı ve denetimin gerekli olmadığı sonucuna varıldı.

Yüksek mahkeme söz konusu ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama için dosyanın Siirt 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

İhlal kararı oybirliğiyle alındı.