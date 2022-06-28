Sancar, ‘Kaybetseler de gitmezler’ diyenlere yüklendi: İktidarın kara propagandası

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında ‘kaybetseler de gitmezler’ şeklindeki karamsar açıklamaları ‘iktidarın kara propagandası’ olarak niteledi. Sancar, seçimlerin yaklaşmasıyla HDP ile Kürtlerin hatırlandığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Sancar, partisinin grup toplantısında konuştu.

İktidar bloğunun ‘çözüldüğünü ve eridiğini’ kaydeden Sancar, ‘kaybetseler de gitmezler’ minvalindeki açıklamaları ‘iktidarın yaymaya çalıştığı çaresizlik rüzgarı’ olduğunu söyledi.

Sancar, iktidarın kaybetmesi için öneriler sundu: “Alttan alta ‘Kaybetseler de gitmezler’ sözleri yayılıyor. Bu kara propagandanın etkili olmadığını söyleyemeyiz. İnsanları karamsarlığa sevk eden faktörlerden biri de iktidarın yaymaya çalıştığı bu çaresizlik duygusudur. Bir diğeri de, güçlü alternatiflerin ortaya konmasında diğer muhalefet partilerin yetersizliğidir. Bu toplumun önüne gerçek çözüm, gerçek alternatif koyarsak bu iktidar açık ara kaybedecektir seçimi. Sorumluluğumuz büyüktür, bunun farkındayız. Bu farkındalık ile kongreye gidiyoruz. Halklarımız da bunu görüyor.”

‘Seçim yaklaştıkça HDP ve Kürtler hatırlanıyor’

Seçimin yaklaşmasıyla HDP ve Kürtlerin hatırlandığını aktaran Sancar, partisi üzerinden hesaplar yapıldığını ve Kürtlerin, ‘özne’ olarak değil, ‘sayı‘ olarak görüldüğünü söyledi.

HDP eş başkanı şöyle devam etti: “İktidarı söyledik, iktidar dışında kalanlar da HDP üzerinden hesaplar yapıyorlar. Seçim dönemi Kürtleri ve HDP’yi hatırlayanlara bakın, bunların yaptıkları şey Kürtlere bir sayı olarak bakmaktır. Oysa biz Kürtlerin ve HDP’nin temsil ettiği kitlenin bir sayı olmadığını, özne olduğunu, bu ülkenin kurucu gücü olduğunu savunuyoruz ve bunu temsil ediyoruz. Kürtler sayı değildir, kimse Kürtleri oy hesabında basit bir rakam olarak görme yanılgısına düşmesin. Büyük bedeller ödeyerek büyük birikim yaratan bir halkın buna cevabı ağır olacaktır. Kimse sayıya indirgemesin, oy hesabıyla yaklaşmasın.”