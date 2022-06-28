Erdoğan’ın Suriye çıkışları Kılıçdaroğlu’nu bezdirdi: Yapıyorsan yap, ne bağırıyorsun?

Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Suriye’ye operasyon yapacağız” çıkışları havada kalınca CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan yanıt gecikmedi: “Yapıyorsan yap kardeşim; ne bağırıp duruyorsun? Yapamayacağını ben de biliyorum; sen de biliyorsun.”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk olarak 3 Mayıs’ta, kabine toplantısının ardından verdiği ‘Suriye’ye operasyon’ sinyalinin ardından herhangi bir gelişme kaydedilmemişti. Son olarak dün yine kabine toplantısının ardından buna benzer konuşan Erdoğan, “Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız” demişti.

Erdoğan’ın ilk mesajından bu yana harekete geçilmemesi Kılıçdaroğlu’nun da dikkatini çekti.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, Erdoğan’ın Suriye’ye operasyon yapamayacağını ve bunu kendisinin de bildiğini belirtti:

“Yok, ‘Suriye’ye operasyon yapacağım’ yok onu yapacağım, yok bunu yapacağım. Yapıyorsan yap kardeşim, ne bağırıp duruyorsun? Yapamayacağını ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Yahu hocalar, askerler söyledi, emekli askerler söyledi, ‘Adalara silah getiriyorlar, Lozan antlaşmasına aykırı bu’ diye; gıkın bile çıkmadı. Şimdi efeleniyor. Ama acı ne biliyor musunuz -biz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanımıyoruz- beyefendi itiraz etmemiş, şimdi onlarla aynı salonda yemek yiyecek.”