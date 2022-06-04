Dışişleri’nden ABD’li yetkiliye ‘Suriye’ telefonu: ‘Gerekeni yaparız’ denmiş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’ı telefonla arayarak, Türkiye’nin Suriye’ye askeri operasyon niyetini ilettiği bildirildi.

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Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre Önal görüşmede “Hayati milli çıkarlarımız için gerekeni yaparız” dedi.

Thomas-Greenfield önceki gün Hatay’da Suriye’den kaçan sığınmacıların barındığı yerleri ziyaret etmiş, Türkiye’nin çabalarına teşekkür etmişti. Ancak Suriye’nin kuzeyine yönelik olası bir yeni operasyondan kaygı duyduklarını da belirtmişti.

Bunun üzerine Dışişleri devreye girdiği bildirildi.

Buna göre Önal, Thomas-Greenfield’a şunları söyledi: “Daimi temsilci Thomas-Greenfield’ın kaygı duyduklarını belirtmesi üzerine, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Önal, PKK/YPG/PYD terör örgütünün sadece Suriye’nin toprak bütünlüğüne değil, ulusal güvenliğimize yönelik varoluşsal bir tehdit teşkil ettiğini, Ekim 2019’da ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığımız mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini, son dönemde bu bölgeden ülkemize yönelik terörist tehdidin daha da arttığını, saldırılara Türkiye’nin kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, hayati milli güvenlik çıkarlarımızı tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğimizi vurgulamıştır.”

Rusya ve ABD karşı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki hafta önce Türkiye’nin güney sınırı boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için yeni askeri harekat düzenleyeceğini söylemişti. Konuyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu toplantısından da kararlar çıkmıştı. Sınırdaki birlikler de artırılmıştı.

Erdoğan üç gün önceki konuşmasında da özellikle Tel Rıfat ve Menbiç bölgelerinin hedef alınacağını duyurmuştu.

Son olarak, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye’nin Suriye’ye askeri operasyondan ‘kaçınacağını’ umduklarını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’sa Türkiye’yi Suriye’nin kuzeyine operasyon planları konusunda uyarmış, bunun IŞİD’le mücadeleye zarar vereceğini belirtmişti.