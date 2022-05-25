ABD: Türkiye’nin Suriye’ye operasyonu bölgesel istikrarı zayıflatır, endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye yeni askeri operasyon başlatma planları hakkında ‘endişe’ duyduklarını açıkladı.

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Erdoğan, iki gün önce Türkiye’nin güney sınırı boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için yeni askeri harekat düzenleyeceğini söylemişti. Erdoğan konuyla ilgili kararların perşembe yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınacağını belirtmişti.

PKK’nın uzantısı olarak gördüğü YPG ile mücadele kapsamında 2016’dan bu yana bölgeye bir dizi operasyon düzenlemiş olan Türkiye’nin yeni askeri harekatının da Suriye’nin kuzeyini hedef alacağı düşünülüyor.

Türkiye, iki grubu da terör örgütü olarak nitelendirirken, NATO müttefikleri yalnızca PKK’yı terör örgütü olarak kabul ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili şunları söyledi: “Suriye’nin kuzeyinde, askeri faaliyetlerin artırılacağına dair beyanlardan ve haberlerden, özellikle de bölge nüfusu üzerinde olabilecek etkisinden son derece endişe duyuyoruz. Türkiye’nin güney sınırı ile ilgili meşru güvenlik endişeleri olduğunu görüyoruz, ancak yeni bir harekat bölgede istikrara zarar verecek, ABD’li birlikleri ve IŞİD’e karşı yürütülen mücadeleyi tehlikeye atacaktır”.

Reuters’a göre Türkiye’nin Ekim 2019’da yaptığı, Suriye’nin kuzeydoğusunda askeri harekatların durdurulacağı beyan eden ortak açıklamaya sadık kalmasını beklediğini belirten Price, “Gerilimi tırmandıran herhangi bir eylemi kınıyoruz. Mevcut ateşkes hatlarının korunmasını destekliyoruz” dedi.