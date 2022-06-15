Putin’in Suriye temsilcisi: Türkiye’nin olası operasyonu ‘akılcı’ değil

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlatacağı yeni bir askeri operasyonu ‘akılcı’ bulmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç hafta önce Türkiye’nin güney sınırı boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için yeni askeri harekat düzenleyeceğini söylemişti. Konuyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu’ndan da açıklama gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin operasyon başlatma planları hakkında ‘endişe’ duyduklarını açıklamıştı.

Bir karşı çıkış da Suriye’nin hava sahasının bir bölümünü kontrol eden Rusya’dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’yle ilgili özel temsilcisi olan Lavrentyev Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlatacağı yeni bir askeri operasyonunun bölgedeki gerilimi tırmandırabileceğini belirtti. Rus temsilci, bunun istikrarı bozabileceğini, bu nedenle Rusya’nın operasyonun akılcı bulmadığını söyledi.