Dilinden düşürmüyordu: Erdoğan 10 gündür ‘Suriye’ye harekat’ demedi

Son dönemde sıklıkla Suriye’ye operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 gündür hiçbir konuşmasında operasyonun adını geçirmedi. Erdoğan’ın operasyon sessizliği Rusya ve NATO cephesinden gelen uyarı niteliğinde açıklamaları hatırlattı.

Fotoğraf: AA

Daha önce de pek çok kez Suriye’ye hareket düzenleme planından bahseden Erdoğan, 23 Mayıs’ta, kabine toplantısının ardından, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz” demişti.

Bu açıklamayı 1 Haziran’da partisinin grup toplantısında yaptığı ve doğrudan Suriye’nin kuzeyini işaret eden “Tel Rıfat ve Münbiç’i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye’nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz” sözleri izlemişti.

Erdoğan’ın Suriye’de harekat mesajı verdiği açıklamalarından bir diğeri de 4 Haziran’da partisinin Kızılcahamam toplantısında dile getirdiği “Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz” sözleriydi.

10 gündür açıklama yok

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan konuşmalarına bakıldığında Suriye’ye yönelik harekat ifadesini son olarak 9 Haziran’da Efes-2022 Tatbikatı’nı takip ettikten sonraki konuşmasında kullandığı görüldü. Erdoğan bu konuşmasında da müttefiklere dikkat çekerek şunları söyledi: ”Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğimizi, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hiçbir gerçek müttefikimizin ve dostumuzun da ülkemizin bu meşru güvenlik kaygılarına karşı çıkmayacağını, bilhassa da tercihini terör örgütlerinden yana kullanmayacağını umut ediyoruz. Müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bu konudaki meşru endişelerimizi anlamalarını ve saygı göstermelerini beklemek en tabii hakkımızdır.”

Endişeler planı askıya mı aldırdı?

Cumhurbaşkanı, 9 Haziran’dan bugüne bir daha ‘Suriye’ye harekat’ demedi. Erdoğan’ın operasyon sinyallerinin ardından Rusya ve ABD’den harekata yönelik ‘endişeli’ açıklamalar gelmişti.

Rusya’nın Suriye temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya’nın Kazakistan’daki görüşmelerde Türkiye’yi Suriye’ye askeri operasyon düzenleme planlarını iptal etme konusunda ikna etmeye çalıştığını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’nin operasyon başlatma planları hakkında ‘endişe’ duyduklarını açıklamıştı.