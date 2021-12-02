Akşam Postası / 2 Aralık 2021

Kulis: Elvan’ın istifası beklenenden erken kabul edildi; iki neden var

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifası, Ankara’da sürpriz olarak görülmedi. Elvan’ın kasım ayının başından bu yana koltuğunu devretmesi bekleniyordu.

Kılıçdaroğlu’ndan marketlere mektup: Zam yapmayın, zararınızı karşılayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ‘zararına satılan ürünler’i karşılayacaklarına dair imzalı mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Fonlar Türkiye’den kaçtı: Tarihi dip seviye

Gelişmekte olan ülke borsalarına yatırım yapan fonlar, Türk bankalarındaki hisselerinin oranını rekor düşük seviyeye indirdi.

Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için tüm Türkiye’de iki günlük iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu.

Benzine zam

Benzinin litre fiyatına 44 kuruş zam yapıldı.

Prof. Midilli’den ‘Omicron’ uyarısı: Süper bulaşmalar oluyor

Klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Kenan Midilli, Omicron varyantı tamamen durdurulamasa bile, kontrollü yayılımını sağlayabilecek önlemlerin işe yarayacağını söyledi. Mevcut aşılar, yeni varyantta da en azından ağır hastalık ve ölüme karşı koruyucu olma özelliklerini sürdürüyor.

Sigarada bir gruba zam: Diğerlerine de yolda

Royal Tobacco grubu sigaralarına iki TL ‘maliyet ve kur’ zammı geldi.

DİSK araştırdı: Asgari ücret neydi, ne oldu?

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) araştırması, asgari ücretin nasıl ‘ortalama ücret’e dönüştüğü ve alım gücünün gerilediğini ortaya koydu.

Demirtaş bu kez ‘tanıklık’ yaptı

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, ‘yargılamalarındaki tanıklıklarını’ anlattı.

AYM ve AİHM kararını yok saydığı için yargılanan hâkimler duruşmaya gelmedi

Akademisyen ve yazar Mehmet Altan’ın tutukluyken Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen ihlal kararlarını yok sayan ve yasa hükümlerine aykırı yargılama yapan İstanbul 26’ncı ve 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi hâkimlerine açtığı tazminat davası bugün başladı. Altan “Burada yargılanan insanlar AYM kararını hiçe sayarak beni keyfi bir şekilde hapiste tuttular. Bütün bunlar olağan mı karşılanacak” diye sordu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralma sürüyor

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasım ayında yüzde 24,9 daraldı. Hafif ticari araç tarafında bir miktar artış yaşanırken, otomobil tarafında yüzde 33,2’lik keskin düşüş var.

Taksiciler odası başkanı ‘Yeterli taksi var’ ısrarını sürdürdü: Yüzde 60 zam istedi

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu şehirde taksi sayısının yeterli olduğunda ısrar ederek taksiciler olarak yüzde 60 zam talebinde bulunduklarını söyledi.

Eczacı odası: Bulunamayan ilaçların sorumlusu değil mağduruyuz

İstanbul Eczacı Odası, eczacıların stok yapmadığını belirterek, bulunamayan ilaçların sorumlusunun kendileri olmadığını bildirdi.

Boğaziçi direnişine akademik özgürlük ödülü

Fotoğraf: Twitter

Kuzey Amerika Ortadoğu Çalışmaları Derneği’nin (MESA) 2021 Akademik Özgürlük Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi Direnişi Bileşenleri’ne verildi.

Birinci sınıf öğrencisine bağıran öğretmene ceza

Konya’da birinci sınıf öğrencisini bağırarak azarlayan öğretmene yer değişikliği ve maaş kesintisi cezası verildi.

2021’de en çok neler dinlendi?

Spotify ve Apple Music verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçıları arasında Ed Sheeran, Taylor Swift, Bad Bunny ve BTS üst sıralarda yer alıyor. Türkiye’de Spotify’da en çok Ezhel, UZI ve Sezen Aksu dinlendi.

Takvim gazetesi Fenerbahçe’yi ‘bezdirdi’

Fenerbahçe Kulübü, Takvim gazetesinin bir haberini daha tekzip ederken ‘alaycı’ ifadeler kullandı.

Matrix 4’ün yeni fragmanında ilk filme gönderme

Hayranlarının merakla beklediği Matrix Resurrections’tan yeni bir fragman yayınlandı. ‘Déjà Vu’ adlı fragman, hem Matrix Resurrections’tan hem de önceki filmlerden görüntüler içeriyor.

Doğu illeri beyaza büründü: 2 bin 500 rakımda karla mücadele

Fotoğraf: AA

Doğu Anadolu’da yağan kar günlük yaşamdaki etkilerini göstermeye başladı. Muş’ta kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu saatlerce çalışma sonucunda açıldı; Van’da araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı.

‘Doğmamalıydım’ diyerek annesinin doktoruna dava açan kadın tazminat kazandı

Britanya’da, ‘spina bifida’yla dünyaya gelen ve bu durumun annesinin doktorunun ihmali nedeniyle olduğunu gerekçe gösterip, “Doğmamalıydım” diyerek dava açan genç kadın tazminat kazandı.

Nikahtan 77 yıl sonra düğün

ABD’de, 98 yaşındaki bir çift için evlendikten 78 yıl sonra kaldıkları bakımevi tarafından düğün organizasyonu yapıldı.