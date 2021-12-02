Pfizer CEO’su: Uzun süre her yıl Covid aşısı yaptırmak gerekecek

İlaç firması Pfizer CEO’su Dr. Albert Bourla, uzun bir dönem boyunca her yıl Covid-19 aşıları yaptırmanın gerekli olacağını söyledi.

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ABD’li firma, Alman şirketi BioNTech işbirliğiyle Türkiye’de de uygulanan mRNA temelli Covid-19 aşısını geliştirmişti.

BBC’ye konuşan Bourla, yıllık aşıların yüksek seviyede korumayı devam ettirmek için gerekli olacağını belirtti.

Çok sayıda mutasyona sahip olduğu için aşıların etkisini azaltma potansiyeli endişelere neden olan Omicron varyantının çıkışından önce yapılan röportajda Bourla, Pfizer’in Beta ve Delta varyantlarına karşı güncellenmiş aşılar geliştirdiğini söyledi. Ancak bu aşıları kullanma ihtiyacı olmadığını belirtti.

Omicron’un ortaya çıkmasının ardından şirket 100 gün içinde hazır olabilecek güncellenmiş bir aşı üzerine çalıştığını duyurmuştu.

Aşının milyonlarca hayatın kurtulmasına yardımcı olduğunu vurgulayan Bourla, aşılar olmadan ‘toplumun temel yapısının tehdit altında olacağını’ söyledi.

Bu yıl küresel çapta bir aşı yarışının yaşandığını anımsatan CEO, 2022’de ülkelerin ihtiyacı kadar doza erişebileceğini ifade etti.

‘Düşük gelirli ülkelere kar etmeden satıldı’

İlaç şirketleri pademide etik olmayan şekilde kar etmek ve aşıların eşit dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmamakla eleştiriliyor.

Pfizer’ın bu yıl Covid aşılarından en az 35 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Dünyada çoğu insan en az bir doz aşısını olmuşken Afrika’nın bazı bölgelerinde 20 insandan biri bile en az bir doz aşı olamadı.

Kar yapma konusunda bir rahatsızlık hissetmediği görülen Dr. Bourla “Sonuçta milyonlarca insanın hayatı kurtuldu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca küresel ekonomide trilyonlarca dolar tasarruf sağladık. Bir sonraki pandemide inovasyon için güçlü bir teşvik oldu. İnsanlar hayat kurtaran ve para kazandıran bir şey için adım atarlarsa bunun mali bir ödülü de olduğunu görecek.”

Vurgunculuk yaptıklarını kabul etmeyen Bourla, aşının zengin ülkelerde paket servis bir yemek kadar maliyeti olduğunu, düşük gelirli ülkelere ise kar etmeden satıldığını savundu. Ancak Britanya gibi zengin ülkelerin erken sipariş verdiğini ve başta aşıların sınırlı sayıda olduğunu kabul etti.

Buzdolabında saklanabilecek

Pfizer aşsının -70 derece olan saklanma koşulları sağlık hizmetlerinin yeterince gelişmediği ülkelerde aşı dağıtımı için zorluk yaratmıştı.

CEO yaklaşık bir ay içinde aşının üç aya kadar buzdolabında saklanabilen bir versiyonun çıkacağını ve bunun Sahra altı Afrika ülkelerinde büyük bir fark yaratacağını söyledi.