Faiz indirimi için hala biraz alan kalmış

Yatırımcılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ”Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum” mesajını verdi.

Dün Merkez Bankası (MB), döviz kuruna müdahale edildiğini duyurmuştu.

Kaynaklar şu ana kadar yapılan müdahalenin 500 milyon doların altında olduğunu belirtiyor. MB, piyasaya son doğrudan müdahalesini en son 2014 yılında 3,15 milyar dolarla yapmıştı.

Müdahalenin ardından MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yatırımcılar ve ekonomistlerle bir araya geleceği belirtilmişti. Bugün saat 11’de başlayan toplantı, müdahale ve Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye bakanlığı görevinden istifası gibi iki gelişme sonrasında düzenlenmiş oldu.

Kavcıoğlu: Faiz indirimi için sınırlı bir alan kaldı

Toplantıda Kavcıoğlu’nun ilk mesajları şöyle oldu

-Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.

-Cari işlemler dengesi, ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

-Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz.

-Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.

-Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.

-Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum.