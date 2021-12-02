Maden için tarih yok ediliyor: Limak yıkıma başladı

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy’de Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin açmak istediği maden için 200 yıllık tarihi olan köy yok ediliyor.

Diken’e konuşan yöre halkı, köydeki evlerle birlikte caminin de yıkımına başlandığını, kendileri bölgeye gidene kadar minarenin yıkıldığını anlattı. Şirketin güvenlik görevlilerinin engellemesi nedeniyle yöre halkının caminin yanına gidemediği belirtildi.

Caminin yıkımına başlanan ve evlerin yıkıldığı köy. (Fotoğraflar: Diken)

Akbelen Ormanı’ndaki 740 dönümlük alında bulunan ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek isteniyor. Nedeniyse termik santrallere linyit sağlayacak bir maden ocağı açmak. Şirket bunun için gerekli izin belgelerini de almıştı ancak İkizköylüler karara itiraz etmiş ve 22 Nisan’dan itibaren nöbet tutmaya başlamıştı.

17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri Akbelen Ormanı’na gelerek ağaç kesmeye girişmişti. Ancak köylüler ekipleri engellemişti.

28 Temmuz’da başta Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınları söndürmek için uğraşırken bu kez de YK Enerji tarafından tutulan işçiler adeta fırsat bu fırsat diyerek ağaçları kesmişti. Yangınları bahane eden şirket işçileri bir günde 105 ağaç kesmişti.

Daha sonra Muğla 3’üncü ve 1’inci idare mahkemeler, yürütmeyi durdurma kararı alarak, bölgede yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etmişti.

Davada sahayı incelemesi kararlaştırılan bilirkişinin keşif tarihi mahkemece son dakikada ertelenmişti. İkizköy KARDOK Derneği’nin açtığı davanın keşfi ise 7 Eylül olarak belirlenmişti. Bilirkişi heyetinde orman, çevre ve maden mühendislerinin yanı sıra derneğin avukatlarının talebiyle hidrojeolog, jeolog, biyolog uzmanlar da yer almıştı.

Ancak dernek tarafından talep edilen ziraat mühendisi, iklim uzmanı, halk sağlığı uzmanı ve toplumsal maliyet analizi yapabilecek iktisatçı bilirkişi ise mahkemece heyete dahil edilmemişti.

İkizköy ve çevre köylerin doğa koruma derneği olan KARDOK alanın arkeolojik sit alanı ilan edilmesi için Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na karşı bir dava açmıştı. Dava süreci hala devam ediyor.

İkizköy Işıkdere’de devam eden arkeolojik kazılarda Bizans dönemine ait bir kilise, çok sayıda mezar ve yağhane gibi bazı buluntulara ulaşılmıştı. Buluntuların bir kısmının Ören’deki açık hava müzesine taşındığı belirtiliyor. Ancak şu ana kadar çalışmalar ‘kurtarma kazısı’ düzeyinde ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ sponsorluğunda yürütülüyor.