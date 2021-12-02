2021’de en çok neler dinlendi?

Spotify ve Apple Music verilerine göre yılın en çok dinlenen sanatçıları arasında Ed Sheeran, Taylor Swift, Bad Bunny ve BTS üst sıralarda yer alıyor. Türkiye’de Spotify’da en çok Ezhel, UZI ve Sezen Aksu dinlendi.

Küresel çevrimiçi müzik dinleme piyasının yüzde 48’ini Spotify ve Apple Music kaplıyor. Öyle ki Spotify’ın ilk beş şarkı listesindekiler bu yıl 1 milyardan fazla kez dinlendi.

Spotify’da küresel çapta en çok dinlenen şarkılar şunlar:

1. Drivers license – Olivia Rodrigo

2. MONTERO (Call Me By Your Name)- Lil Nas X

3. ‘STAY (with Justin Bieber)’- The Kid LAROI

4. ‘Good 4 u’- Olivia Rodrigo

5. ‘Levitating (feat. DaBaby)’ – Dua Lipa

Apple Music’te ise ilk üç sıra şöyle: BTS- Dynamite, Olivia Rodrigo- Drivers License, Ariana Grande- Positions.

2020’de yayınlanan Dynamite şarkısının Spotify’da ilk 5’e girememesi, platformun, grubun çıktığı Güney Kore’de bu yıl kullanılmaya başlanmasından kaynaklanıyor.

Türkiye’de ne dinlendi?

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar şöyle:

Ezhel UZI Sezen Aksu Duman cakal

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar şunlar: