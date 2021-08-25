Spotify, bu yazın en çok dinlenenlerini açıkladı

Spotify, bir yaz daha biterken bu sezon dinleyicilerin kulaklıklarını ve hoparlörlerini en çok dolduran şarkıları ve podcastleri açıkladı.

Platformda en çok dinlenen şarkı, 29 Mayıs ve 22 Ağustos tarihleri arasında 600 milyon dinlenmeye ulaşan Olivia Rodrigo’nun ‘good 4 u’ parçası oldu. Şarkı ayrıca 18 milyon kişinin oynatma listesine de girdi.

İkinci sırada ise bu sene Eurovision şarkı yarışmasında birinciliği alan Maneskin’in ‘Beggin’i geldi.

Rauw Alejandro’nun ‘Todo De Ti’si üçüncü sırada yer aldı.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

4. ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ by Lil Nas X

5. ‘Kiss Me More’ by Doja Cat, SZA

6. ‘STAY’ by The Kid LAROI, Justin Bieber

7. ‘Yonaguni’ by Bad Bunny

8. ‘Bad Habits’ by Ed Sheeran

9. ‘Butter’ by BTS

10. ‘Levitating (feat. DaBaby)’ by Dua Lipa

Türkiye’de Ezhel zirvede

Türkiye’de en çok dinlenenlerde geçen sene olduğu gibi bu yıl da zirve değişmedi. İlk 5’te yer alan tek popçu ise Edis oldu:

1.Bul Beni – Ezhel

2.Bilmem Mi? – Sefo

3.Krvn – UZI

4.Ölebilirim – Bedo,Patron

5.Martılar – EDIS

6.Dua – Güneş, UZI

7.ralli – Lvbel C5, Batuflex

8.Lütfen – cakal

9.Umrumda Değil – UZI

10.Beggin’ – Måneskin

Türkiye’de 2021 yazına eşlik eden podcast’ler sırasıyla ‘Merdiven Altı Terapi’, ‘Kendine İyi Davran’, ‘Mitolojik İnciler’, ‘Fularsız Entellik’, ‘Yeşim’in ŞifaEvi’ oldu.

Dünya genelinde en çok dinlenen podcast

Spotify’a gelişinin üzerinden neredeyse bir yıl geçen ve komedyen Joe Rogan’ın hazırladığı ‘The Joe Rogan Experience’, küresel olarak yazın en çok dinlenen podcast’i olarak en üst sırada yer aldı.