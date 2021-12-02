MB toplantısından izlenim: Önce sınırlı bir faiz indirimi daha, sonra ara

Merkez Bankası’nın (MB) düzenlediği toplantıya katılan bir yatırımcı bu ay sınırlı bir faiz indirimi daha yapılacağı, sonrasında indirimlere ara verileceği izlenimi edindiğini söyledi.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün düzenlenen yatırımcı toplantısının yurt içi katılımcılar için düzenlenen bölümünde, para politikasında gevşeme için var olan alanın büyük ölçüde kullanıldığını ifade ederek uygulanan para politikasının ‘birikimli etkileri’nin 2022 yılının ilk yarısında gözlemleneceğini ifade etmişti.

Basına kapalı düzenlenen toplantıya katılan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir katılımcı Reuters ajansına şöyle konuştu: “Aralık ayında sınırlı bir faiz indirimi yaptıktan sonra (para politikasında gevşemeye) ara verip 2022 yılının başlarında durumu izleyecekleri izlenimini edindim.”

Üç ayda yapılan 400 baz puan faiz indiriminin ardından MB, son Para Politikası Kurulu kararında bundan sonra para politikasında gevşeme için sınırlı alan kaldığını ve bu alanı aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini ifade etmişti.

TL’de eylül ayında başlayan ve sadece kasım ayında yüzde 30’a yakın kaydedilen değer kaybının ardından Kavcıoğlu’nun açıklamaları faiz politikasının seyri açısından takip ediliyordu.

Ekonomistler TL’deki değer kaybının yüzde 20 ile son iki buçuk yılın zirvesindeki enflasyona 10 puan artırıcı yönde etki yapabileceğine dikkat çekerken, aralık ayında beklenen faiz indiriminin ardından iktidarın art arda altını çizdiği düşük faiz politikasının MB’nin para politikasına nasıl yansıyacağı konusunda ipuçları bekliyordu.

Katılımcılar, yedi yıl aranın ardından dün piyasaya doğrudan satım yönünde müdahale eden MB’nin bundan sonra müdahale edip etmeyeceği hakkında vereceği sinyallere de bakıyorlardı.

Ancak Reuters’a bilgi veren dört katılımcı, Kavcıoğlu’nun daha önce yapılan açıklamalar dışında bir ayrıntı vermediğini belirtti.

MB geçen hafta sadece piyasadaki ‘aşırı oynaklığa’ müdahale edebildiğini belirtmiş, dün de ‘sağlıksız fiyat oluşumları’ nedeniyle müdahaleyi başlatmıştı.

Kaynakların verdiği bilgiye göre Kavcıoğlu, enflasyonda 2022 sonuna doğru önemli bir düşüş beklediklerini ifade ederken, orta vadede yüzde 5 enflasyon hedeflerini koruduklarını söyledi.

Kavcıoğlu ayrıca MB’nin rezervlerini artırmaya devam edeceğini de ifade etti.