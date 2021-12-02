Kılıçdaroğlu’ndan marketlere mektup: Zam yapmayın, zararınızı karşılayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ‘zararına satılan ürünler’i karşılayacaklarına dair imzalı mektubu kamuoyuyla paylaştı.

CHP lideri, 20 Kasım’daki açıklamasında marketlere seslenmiş, her ay 10 temel gıda ürününe enflasyon zammının yansıtılmamasını istemişti. Kılıçdaroğlu, bundan doğacak zararı da iktidara geldiklerinde karşılayacaklarını dile getirmişti.

CHP lideri, bugünkü Twitter paylaşımında “Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 29 Kasım tarihli şu mektubu paylaştı: