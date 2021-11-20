Kılıçdaroğlu gıda sektörü temsilcileriyle buluştu: Altı maddelik çözüm önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörü paydaşlarıyla görüşmesinin ardından “Saray iktidarı tümden aklını yitirdi” dedi ve altı maddelik çözüm önerisini açıkladı.

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Enerji sektörünün ardından gıda sektörü paydaşlarıyla görüşen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Saray iktidarı tümden aklını yitirdi ve ülkeyi hızla uçuruma sürüklemektedir. Erdoğan son hamleleriyle Türk Liramızın değerini hiç etmeye devam ediyor. Dolar 11 liranın üzerine çıktı. Daha da nereye çıkacağını kimse bilmiyor. Biz saraydan artık durmasını istiyoruz. Bu iktidar belli ki halkı da gözden çıkarmış.

TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesiyle birlikte, artan maliyetler nedeniyle en temel gıda ürünlerine zamlar yağıyor. Saray iktidarının güdümünde hareket eden TÜİK’in verilerine baktığımızda bile durum içler acısı. Mesela geçen seneden beri karnabahar yüzde 124 zamlanmış, Patates yüzde 69, tavuk eti yüzde 68, domates yüzde 62, ayçiçek yağı yüzde 60 zamlanmış.

Un fiyatı yüzde 122 zamlandı. Bazı illerimizde fırıncılar 50 kilogramlık un fiyatının 300 lirayı geçtiğini söylüyorlar. Ekmek alırken bile insanlar artık iki kez düşünmek zorunda kalıyor. Başka bir acı tablo söyleyeyim. Bu ülkede bebek maması bir yılda yüzde 114 zamlandı. Hiç kimse unutmasın aç bebeklerin gözyaşının vebali çok ağırdır.

Üreticimiz çiftçimiz bitap durumda. Haciz gelmiş veya gelmek üzere olan çiftçi sayısı 100 bini geçmiş durumda. Çiftçi bu durumdayken içerdeki üretim azılıyor, üretim azaldıkça fiyatlar da ucu açık bir şekilde artmaya devam ediyor.

Enerji konusunda verdiğimiz mücadelenin yanına yeni bir cephe açacağımız ifade etmiştim. Gıda mücadelesi… Türkiye’de 14 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. 7 milyon 587 bin 123 kişinin aylık geliri asgari ücretin 3’te 1’i. Her geçen gün çocuklarımız daha büyük bir açlığa, daha derin bir sefalete sürükleniyor. İşte bu yüzden kara kış şartlarında en hayati konulardan biri insanımızın gıdaya erişimi.

Gereğini yaparsa, buradan siyasi puan alacağını o da biliyor ben de biliyorum. Kara kış fonunu hemen kur. Vatandaşlarımıza kış aylarında destek ver. Halkımız müsterih olsun, insanımızın temel gıdadan mahrum kalmasına asla müsaade etmeyeceğim. Bunu önlemek için bütün yolları deneyeceğim. Eğer irade varsa yol da vardır. Bu ülkenin makus talihini kırmaya bizim irademiz var. Bunu da herkes böyle bilsin. Özellikle saraydaki. Mutfaktaki yangını hafifletmek için sayacaklarım 6 maddenin uygulanmasını talep ediyorum.”

6 maddede çözüm önerileri

“1- Ziraat Bankası amacına uygun hareket ederek çiftçiye 3 ay geri ödemezsiz, faizsiz kredi vermeli.

2- Çiftçimizin su ve elektrik borçlarının faizi silinmeli, geliri oranında yeniden yapılandırılmalı. Elektrikte ek kalemler kaldırılmalı.

3- Takibe düşmüş borçlara gelen faizler derhal silinmeli. Kredi geri ödemeleri 6 ay ertelenmeli.

4- Tarımsal üretimde kullanılan mazotta KDV önümüzdeki 6 ay kaldırılmalı.

5- Tüketiciye nefes için gıda ürünlerinde uygulanan yüzde 8’lik KDV 6 ay sıfırlanmalı.

6- Tüm belediyelerle kooperatifler arasında işbirliği yapılmalı.”

Marketlere 10 ürün çağrısı

Kılıçdaroğlu, konuşmasında marketlere de seslenerek şöyle devam etti: ”Marketlerden de bir talebim var. 10 temel gıda ürününe, enflasyon zamlarını yansıtmayın. Mecbur kalırsanız da enflasyon altında yansıtın. İktidara geldiğimizde bu zararlarınızı tazmin edeceğiz. Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze. Bu ürünlere zam yapmayın. İktidara gelir gelmez tüm zararlarınızı hızlıca telafi edeceğiz. Bununla ilgili tüm üst düzey zincir market yöneticilerine mektup göndereceğim.”