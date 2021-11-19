Kılıçdaroğlu: Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörü paydaşlarıyla yarın ‘kara kışı’ konuşacaklarını bildirdi.

CHP lideri, Twitter paylaşımında ‘halkı kaderine terk etmiş bir saray iktidarı var olduğunu’ ifade ederek şunları kaydetti:

“Astronomik gıda fiyatları bir yana, pek çok üründe kota uygulanmaya başlandı; yeterli gıda yok. Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!”