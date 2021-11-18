Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası’nın faiz indirimi ‘beşli çete’ye yarıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Merkez Bankası’nın faiz indirimi elinde dolar olanlara yarıyor. Bizim ‘beşli çete’ olarak adlandırdığımız gruba yarıyor” dedi.

Habertürk’te canlı yayında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Benim CHP’ye mesafeli olan kesimlerle yaptığım toplantıların sonunda pek çok kişi ‘helalleşmemiz lazım’ diye güzel temennilerde bulundular. Ben bunu kamuoyuna açık toplantılarda da dillendirdim. Birbirimizi anlamamız gerektiğini, oturup konuşmamız gerektiğini ifade ettim.

* Varolan sorunlara önyargıyla yaklaşıyoruz, önyargılardan kurtulabilirsek çok güzel şeyler yapabiliriz. Farklı düşünceleri biraraya gelerek tartışabiliriz.

‘Hukuk ayrı ama helalleşme biraz daha farklı’

* Tanrı’nın bize verdiği sorgulamak gibi bir yetimiz var. Yanlış mahkeme kararları da verilebilir, insanlar mağdur olabilir. Güneydoğu’da hastaneyi basmaları. Kadıncağız adalet diye bekliyor. İnsanın içi eziliyor. Bir kadın oğulları gitmiş, kocası hastanenin içinde tüple öldürülüyor.

* Bununla ilgili dava açılamıyor, davaya gizlilik kararı koyuluyor. Demeliyiz ki burada adalet olmalı, bir hak teslim edilebilmeli. Helalleşme ile hukuku da karıştırdılar. Hukuk ayrı ama helalleşme biraz daha farklı. Helalleşme kucaklaşma, sevgiyi egemen kılmadır. Böyle bakmamız gerekiyor.

‘Kadına şiddette indirim olmayacak’

* Kadına yönelik şiddetin arttığını hepimiz biliyoruz. Bunun toplumsal, sosyolojik nedenlerine bakmak, araştırmak gerekir.

* Siyasiler var olan yasalar karşısında, ‘o gün kravat taktı, hakime saygı gösterdi, iyi halden yararlandı, düşük cezadan kurtuldu’ bu doğru değil. Bunu kesinlikle bitirmemiz gerekiyor. Hiçbir indirim olmayacak, en ağır şekilde cezalandırılacak.

* Bir, Yargıtay’da bununla ilgili özel bir dairenin kurulması istiyoruz. İki, bu konuda özel mahkemelerin olmasını istiyoruz. Üç, aile içinde çatışma olduğu zaman olay karakola intikal ettiğinde, en az bir kadın polisin olduğu ekip tarafından olayın irdelenmesini, çözülmesini istiyoruz.

* Kadına yönelik şiddet buralarda görülmeli. Bunu yapmak istiyoruz. Elbette bu yapılabilir. Bu davalara bakıldığında, bizim içtihat dediğimiz benzer olaylar karşısında karar verilmesi gibi bir sonucu da ortaya çıkaracaktır.

‘Çocuklarımıza güzel bir yüzyıl bırakalım’

* Cumartesi anneleri ve Diyarbakır annelerinin ikisi de hak istiyor. Birisini göğe çıkarıyorsunuz birisini yerin dibine batırıyorsunuz.

* Bütün isteğim çocuklarımıza güzel bir yüzyıl bırakalım. Yaşanan acılardan ders çıkaranlardan birisiyim ben.

‘MB’nin faiz indirimi beşli çeteye yarıyor’

* Dünya kamuoyu MB’nin bağımsız olmadığını Erdoğan’ın kendisinden dinliyor.

* MB’nin görevi fiyat istikarını sağlamak. Görevi veren kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). Meclis’in çıkardığı bu kanunu Erdoğan iğdiş etti. Fiyat İstikrar Komitesi kurdu. Tamamı MB dışında.

* Bu komite hiç toplandı mı? Hiç bir araya geldi mi? Hiç toplanmadılar. MB’nin fiyat istikrarını sağlama gibi bir kapasitesi yoktur.

* Para Politikası Kurulu’na arkeolog tayin edildi. Ne işi var arkeoloğun Merkez Bankası’nda? Tarihi paraları mı inceleyecek? Saray’da birisinin yakını diye atandı.

* Merkez Bankası’nın faiz indirmesi elinde dolar olanlara yarıyor. Bizim ‘beşli çete’ olarak adlandırdığımız gruba yarıyor.

* Nasıl bir bütçe bekliyoruz? Aslında bütçe çoktan eskidi. Parlamentoya gelirken öngörülen enflasyon eskidi. Gelen bütçe garantili yatırımlara, yol, köprü vs. döviz bazında ödenecek.

* Emin olun herkesin, başta iş dünyasının kafası karışık. Erdoğan açıklamada iş dünyasını suçluyordu. Faizi düşürdük, neden gidip kredi almıyorsunuz diye suçluyordu. Adam yarın sabah ne olacağını bilmiyor, yatırım yapabilir mi?

’50+1’i Erdoğan istiyor’

* 50+1 rahatsızlığı Erdoğan’dan kaynaklanıyor. Bir kişi sadece kendisi için özel yasal düzenleme istiyorsa, o kişi ülkeyi yönetemez.

* Eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz ve belde halkına belirli sözler vermişseniz, o sözleri yerine getirmek zorundasınız.

* Cumhurbaşkanlığı makamı kişiye endekslenemez. Cumhurbaşkanının niteliklerini belirlemeniz gerekiyor. Niteliklerini tartışmamız gerekiyor.

* Peker konteyner numarası yayınlıyor. Nerede bu devlet?

* Hukuk ayrı helalleşme ayrı. Yolsuzluk yapanın helalleşme ile ilgisi yoktur, kul hakkı yiyenin helalleşme ile ilgisi yoktur, o yargıya gider, beraat ederse başımın üzerinde.

* Devlette çok düzgün insanlar var. Bir köşeye atılmış vaziyetteler. Her görüşten insanlar bunlar. Bir siyasi partiye bağlı olmadığı için köşeye atılmış insanlar. Şimdiden bir liste yapmak doğru değil. Bürokrasi birbirini tanır. Kimin iş yapacağını bilir.

‘Belediyelerimiz evlilik önce SMA testlerini ücretsiz yapacak’

* SMA hastaları eğer evlilik başında nikahtan önce malum belediyelere bazı evraklar veriyorlar daha sonra evlenmelerinde sakınca olmadığına dair belediye başkanı nikah defterini imzalıyor.

* SMA kadın ve erkek evlenmeden önce kan tahlili yaparlarsa, ‘SMA’lı çocuk olabilir’ tahlilde çıkıyorsa farklı yöntemlerle çocuk sahibi olabiliyorlar. Belediye başkanlarımıza evlilik öncesi bu kan tahlilini isteyin ama bedelini siz ödeyin diye söyledik. Bunu da ilk kez burada açıklıyorum.

* Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız bu uygulamayı başlattı, diğer belediye başkanlarımız da bu uygulamayı yapacak.