Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonominin kitabı’ tepkisi: Zırvalar ve saçmalıklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’yla görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ekonominin kitabını yazdım” açıklamasına yanıt verdi: “Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Ekonominin kitabı yazılmış. Şahane kitaplar yazılmış. Böyle bir anlayışı görmedim ve hiç tanık da olmadım.”

Fotoğraf: AA

Enerji fiyatlarına yapılan zamları eleştiren Kılıçdaroğlu, işletmeleri korumak için neler yapılabileceğini konuşmak için Hisarcıklıoğlu’yla görüşeceğini duyurmuştu.

Akşam 5’teki görüşmeden sonra konuşan CHP lideri özetle şunları söyledi:

* Hiç kimse üretim yapan, alın teri döken, ihracat yapan, iç piyasaya mal üreten ne sanayicisi ne tüccarı ne esnafı hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Geliş amacımızın öznesi bu. Bu ülkenin üretimle, alın teriyle büyüyeceğini ve kazanacağını biliyoruz. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye’yi hızla büyütebiliriz. Onları korumak, haklarını savunmak, önlerindeki engelleri kaldırmak için CHP olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.

* Biz iktidar olduğumuzda ‘işletme dostu’ mevzuatı mutlaka hayata geçireceğiz. Onların önlerindeki bütün engelleri kaldıracağız. Ülkeyi fakirleştirip, ihracat yapacağım diye inatlaşma içine giren bir anlayışla karşı karşıyayız.

* ‘Ne kadar çok fakir olursa o kadar çok ihracat yapacağız ve buradan gelir elde edeceğiz’ diye akla mantığa sığmayan bir abesle, düşünceyle karşı karşıyayız. Bu düşünceyi asla doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin fakirleşmesi, ekonomide ciddi kayıplar vermesi demektir.

‘İç piyasada sorunumuz var’

* Türkiye fakirleşirse iç piyasa talebinin de olmayacağını, daralacağını hepimiz biliyoruz. Bugün Türkiye’nin yaşadığı dramlardan birisi de budur. Vatandaşa, emekliye, işçiye, memura vermiyorsunuz; esnaf kazanamıyor. Peki insanlar nasıl alışveriş yapacaklar. İç piyasada sorunumuz var.

* Eğer iç piyasayı büyütmek istiyorsak, ihracat yapmak istiyorsak, Türkiye’nin uluslararası piyasalarda itibar, saygınlık kazanmasını istiyorsak, sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Bu zırvalık ve saçmalıklarla ‘ekonomiyi çok iyi biliyorum, bu işin kitabını yazdım. Kitabını yazdığın nasıl olduğu belli. Türk lirasını dolar karşısında nasıl eridiği de belli.

* Üretene, alın teri dökene, istihdam yaratana her zaman saygımız var. Önlerindeki bütün engelleri kaldıracağız. Bu zırvalıklara ve saçmalıklara asla itibar etmesinler, bizi sabırla dinlesinler.

* Ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini, nasıl mücadele edeceğimizi, ülkeyi aydınlığa nasıl kavuşturacağımızı içeride anlattık, bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz.”