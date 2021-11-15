Kılıçdaroğlu ‘Sessiz kalmayacağım’ deyip harekete geçti: TOBB başkanıyla görüşecek

Enerji fiyatlarına yapılan zamları eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işletmeleri korumak için neler yapılabileceğini konuşmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’yla görüşeceğini duyurdu.

Doğalgazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapılmıştı.

Bu zamlara sessiz kalmayacağı duyuran Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Türkiye’nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00’de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum. Saray şunu çok iyi biliyor ki, sanayici enerjiye yapılan bu zamları halka yansıtmak zorunda. Sonra gelsin sanayicimize karalamalar… Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz.”

Saray şunu çok iyi biliyor ki, sanayici enerjiye yapılan bu zamları halka yansıtmak zorunda. Sonra gelsin sanayicimize karalamalar… Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 15, 2021

Kılıçdaroğlu, faiz kararıyla birlikte dolar kurunda yaşanan tarihi rekorların ardından Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüşüp doğrudan bilgi almayı tercih etmişti.