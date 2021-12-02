Evlilik öncesi çiftlerde ve yenidoğanlarda SMA taraması zorunlu hale gelecek

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) araştırması, asgari ücretin nasıl ‘ortalama ücret’e dönüştüğü ve alım gücünün gerilediğini ortaya koydu. DİSK’in 2022’nin asgari ücretinin belirleneceği toplantıların başlamasıyla eş zamanlı yayınladığı araştırmasına göre, Türkiye’de 10 milyon kişi 2 bin 825 liralık asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Araştırmaya göre asgari ücretin yüzde 20 fazlası ve altında ücret alan işçilerin sayısı […]