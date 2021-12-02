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Yaramazlara biraz batar!

Evlilik öncesi çiftlerde ve yenidoğanlarda SMA taraması zorunlu hale gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesi çiftler ve yenidoğan bebekler için SMA taramasının zorunlu hale geleceğini söyledi.

Bakan Koca, ‘SMA Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.


Sağlık bakanı, Nursinersen etkin maddeli ilacı kullanan hastalar için ‘tedavi almaya uygunluk’ kriterlerinde ‘hastaları zorlayan kriterlerin kaldırıldığını’ aktardı.

Koca, şunları kaydetti: “Tarama sonucunda SMA hastası bebek dünyaya getirme riski olan çiftler arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devletimiz tarafından karşılanmaktadır.”

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