Birinci sınıf öğrencisine bağıran öğretmene ceza

Konya’da birinci sınıf öğrencisini bağırarak azarlayan öğretmene yer değişikliği ve maaş kesintisi cezası verildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, öğretmenin annesini isteyerek ağlayan bir çocuğa “Terbiyesiz! Ağla ağla… Seni disipline yollayacağım! Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler!” diye bağırdığı görülüyor.

Görüntülerin Selçuklu ilçesindeki bir ilkokulda 7 Eylül’de çekildiği anlaşıldı.

AA’nın haberine göre il milli eğitim müdürlüğünün öğretmen A.İ. hakkındaki idari soruşturma tamamlandı.

Öğretmenin görev yerinin değiştirilmesine, maaşından kesinti yapılmasına ve hizmet içi eğitim almasına karar verildi.