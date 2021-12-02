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Yaramazlara biraz batar!

Cumhuriyet’in genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya görevden alındı

Cumhuriyet gazetesinde sendikalı sekiz çalışanın işten çıkarılmasına tepki gösteren genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya görevden alındı.

Fotoğraf: Ali Kandaz / Twitter

 Küçükkaya, temmuz ayında gazete yönetiminin gazetecilerin sendikadan istifasını talep ettiği gerekçesiyle istifa etmiş, daha sonra görevine dönmüştü.


Küçükkaya görevine döndükten üç ay sonra Cumhuriyet gazetesi’yle TGS toplu sözleşme imzalamıştı. Sözleşmenin ilk yılında yüzde 14, ikinci yılında ise enflasyon oranında zam yapılması ve tüm çalışanlara ayda 685 lira yemek ücreti ile bayramlarda 250 lira verilmesi kararlaştırılmıştı.

Toplu sözleşmenin üzerinden çok geçmeden sendikalı sekiz gazeteci işten çıkarılmış; gazete binasının önünde dayanışma eylemi yapılmıştı. Eyleme katılan Küçükkaya, işten çıkarmalardan haberi olmadığını ifade ederek “Benim, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyelerinin, Cumhuriyet Vakfı yürütme kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun bilgisi ve dahili olmadan yapılan bu işlemi kınıyorum” demişti.

Cumhuriyet Vakfı’nın bugün yapılan toplantısında Küçükkaya görevinden alındı; yerine gazetenin yayın koordinatörü Serkan Ozan atandı.

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