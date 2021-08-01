Cumhuriyet’in yayın yönetmeni ‘istifasını geri çekti’

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyelerinin istifa ettirilmesi yönünde baskı gördüğü için istifa ettiğini açıklayan Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya ‘istifasını geri çekti.’

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Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un kendisine TGS’yle toplu iş sözleşmesi öncesi sendika üyelerini, TGS’den istifa ettirmesi yönünde talepte bulunduğunu açıklamış, istifa mektubunu Twitter hesabında “Cumhuriyet’e ve ilkelerine duyduğum saygı gereği…” sözleriyle duyurmuştu.

TGS de Cumhuriyet çalışanlarının Küçükkaya’nın istifasının kabul edilmemesi ve ‘sendikasızlaştırma girişimlerine son verilmesi’ talebiyle topladığı imzaları paylaşmıştı.

Cumhuriyet gazetesi yönetimi ise “Küçükkaya’nın sendikadan istifa etmek yerine gazetedeki görevinden istifa etmesi tamamen şahsi kararıdır” demişti.

Bugünkü Twitter paylaşımında “Yarın ‘Cumhuriyet’ten Okurlara’ başlıklı köşemde ‘Sen çok yaşa Cumhuriyet, TGS’ diye sesleneceğim” diye yazan Küçükkaya, şunları kaydetti: “Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinin, Cumhuriyet emekçilerinin ve gazetemizin gerçek sahibi okurlarımızın daveti üzerine görevimin başındayım.”