Cumhuriyet’in yayın yönetmeni istifa etti

Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyelerinin istifa ettirilmesi yönünde baskı gördüğü için istifa ettiğini açıkladı. Gazete ise sendika faaliyete karşı olmadığını, istifayı beklettiğini kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Küçükkaya, istifa mektubunu Twitter hesabında “Cumhuriyet’e ve ilkelerine duyduğum saygı gereği…” sözleriyle duyurdu.

Açıklamada, 27 yıldır çalıştığı gazetede 7 Eylül 2018’den itibaren yayın yönetmenliği yaptığını belirterek, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’la bu haftaki görüşmesini aktardı.

Küçükkaya. (Fotoğraf: Cumhuriyet)

Küçükkaya, Coşkun’un kendisine TGS’yle toplu iş sözleşmesi öncesi sendika üyelerini, TGS’den istifa ettirmesi yönünde talepte bulunduğunu açıkladı.

Gazeteci, olayın ‘ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bırakacaksın’ noktasına geldiğini belirterek yayın yönetmenliğinden istifa ettiğini kaydetti.

TGS de Cumhuriyet çalışanlarının Küçükkaya’nın istifasının kabul edilmemesi ve ‘sendikasızlaştırma girişimlerine son verilmesi’ talebiyle topladığı imzaları paylaştı.

Cumhuriyet gazetesi yönetimi, gelişmeler üzerine şu açıklamayı yayınladı:

“TGS’nin başlattığı Toplu Sözleşme görüşmesi, bugün saat 11.00’de Cumhuriyet gazetesinde başlamıştır. Bu yasal süreç devam edecektir. Cumhuriyet yönetimi sendikal faaliyetlere karşı değildir. Sendika, uzun yıllardır Cumhuriyet gazetesinde örgütlüdür.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre, gazetelerin genel yayın yönetmenleri işverenin temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Bu yasal hüküm nedeniyle, Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın TGS üyeliğinden ayrılması, bu süreçte yasa gereğidir.

Bu yasal durum karşısında Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın sendikadan istifa etmek yerine gazetedeki görevinden istifa etmesi tamamen şahsi kararıdır. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın istifasının yürürlüğe konması konusu 2 Ağustos 2021 Pazartesi gününe kadar bekletilecektir.”