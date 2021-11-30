Cumhuriyet sekiz gazeteciyi işten çıkardı, yayın yönetmeninden kınama geldi

Cumhuriyet gazetesi yönetiminin sekiz gazetecinin işine son vermesinden sonra genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya gazete binası önündeki dayanışma eylemine katıldı. İşten çıkarmalardan haberi olmadığını söyleyen Küçükkaya, “Benim, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyelerinin, Cumhuriyet Vakfı yürütme kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun bilgisi ve dahili olmadan yapılan bu işlemi kınıyorum” dedi.

Gazetecilerin basın açıklamasında ise “Seçim sürecine giren Türkiye’nin en önemli gazetesinin yayın politikasına müdahale girişiminin de tehlikenin de farkındayız” dendi.

Fotoğraf: Ali Kandaz / Twitter

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), sekiz gazetecinin sendikalı diye işten çıkarıldığını belirterek, “Cumhuriyet yönetimini işten atılan arkadaşlarımızı geri almaya çağırıyoruz” demişti.

Bunun üzerine Küçükkaya tweet atarak şöyle demişti: “Yıllardır birlikte çalışmaktan gurur duyduğum sekiz çalışma arkadaşım bilgim ve onayım olmadan şirket yönetimi kararıyla işten çıkarılmıştır. Bu kararın geri alınması için yapılacak bütün mücadeleye omuz vereceğim.”

Küçükkaya, temmuz ayında gazete yönetiminin gazetecilerin sendikadan istifasını talep ettiği gerekçesiyle istifa etmiş, daha sonra görevine dönmüştü. Küçükkaya görevine döndükten üç ay sonra Cumhuriyet gazetesi ile TGS toplu sözleşme imzalamıştı.

Basın açıklaması yapılmadan önce Cumhuriyet yönetimi gazete önüne polis çağırdı. Bina önüne dört polis aracı geldi.

Polislerin eşliğinde yapılan açıklamada Küçükkaya şunları söyledi: “Ekibimden sekiz arkadaşımı işten kovma kararı alındı. Benim bilgim ve dahilim olmadan, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyelerinin bilgisi ve dahili olmadan, Cumhuriyet Vakfı yürütme kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun bilgisi dahili olmadan yapılan bu işlemi kınıyorum. Arkadaşlarımın yanındayım, görevimin de başındayım. Her gün Türkiye’nin en iyi gazetesini yapacağım ve arkadaşlarım geri dönünceye kadar burada bütün meslektaşlarımla birlikte TGS’nin de desteğiyle bu gazeteyi çıkaracağız.”

Cumhuriyet emekçileri adına açıklamayı yayın koordinatörü Serkan Ozan okudu.

Emekçilerin açıklaması şöyle:

“29 Kasım 2021 günü Cumhuriyet Gazetesi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu lekenin mimarları, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ve atanmış şirket yönetim kurulu üyeleri Osman Özer ve Adnan Arslan’dır.

Emeği yüce değer olarak gören gazetemize büyük zarar veren bu isimler, Cumhuriyet’in simge ismi İlhan Selçuk’un öğrencilerini, çocuklarını gazeteden kovma kararı almışlardır. Bu kararı tanımıyoruz. Çünkü…

16 Kasım 2021 tarihinde yapılan Cumhuriyet Vakfı toplantısında, en az 15 kişinin işten çıkarılması, bununla ilgili Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın öneri sunması kararlaştırılmıştır. Bu karar sonrası gerek Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya, gerek yazıişleri ekibi ve gerekse servis şefleri, çekincelerini dile getirmiş, hiç kimsenin işinden olmaması için yapıcı öneriler ve özverilerde bulunma kararı almıştır.

Ancak, çalışanın sesine kulak tıkayan, kendilerine sunulacak önerileri bile beklemeyen Alev Coşkun, Adnan Arslan ve Osman Özer’den oluşan şirket yönetim kurulu, Cumhuriyet ilkeleriyle uyuşmayan bir kararla sekiz çalışma arkadaşımızı Cumhuriyet’ten koparmıştır. Bu kararla, Cumhuriyet Vakfı tarafından gazeteyle ilgili kararlarda tek yetkili kılınan Yürütme Kurulu ve Genel Yayın Yönetmenliği makamının iradesi çiğnenmiştir.

Arkadaşlarımızın aramızdan koparılmasına gerekçe olarak gösterilen “ekonomik nedenler” savını kabul etmiyoruz. Bu, Cumhuriyet’in gazetecilik anlayışına vurulmuş bir darbe, yayın çizgisine yönelik bir operasyondur. Bu operasyonun kimler tarafından yapıldığını biliyoruz…

Seçim sürecine giren Türkiye’nin en önemli gazetesinin yayın politikasına müdahale girişiminin de tehlikenin de farkındayız…

Türkiye’nin en köklü, en etkili gazetesi olan Cumhuriyet’i yönetme yetisine ve ilkelerine sahip olmayan Alev Coşkun, Işık Kansu, Adnan Arslan ve Osman Özer’i derhal istifaya davet ediyoruz.

Cumhuriyet’in gerçek sahipleri okurlarımıza, hiçbir koşulda desteklerini esirgemeyen Cumhuriyet dostlarına dayanışma ruhuyla sesleniyor, saygılarımızı sunuyoruz.”