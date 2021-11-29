TGS: Cumhuriyet yönetimini işten atılan arkadaşlarımızı geri almaya çağırıyoruz

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Cumhuriyet gazetesinde sendikalı oldukları gerekçesiyle sekiz gazetecinin işten çıkarıldığını belirterek, “Cumhuriyet yönetimini işten atılan arkadaşlarımızı geri almaya çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

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Cumhuriyet’in yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, temmuz ayında gazete yönetiminin gazetecilerin sendikadan istifasını talep ettiği gerekçesiyle istifa etmiş, daha sonra görevine dönmüştü.

Küçükkaya görevine döndükten üç ay sonra Cumhuriyet gazetesi ile TGS toplu sözleşme imzalamıştı. Sözleşmenin ilk yılında yüzde 14, ikinci yılında ise enflasyon oranında zam yapılması ve tüm çalışanlara ayda 685 lira yemek ücreti ile bayramlarda 250 lira verilmesi kararlaştırılmıştı.

TGS’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Uzun süren dava süreçlerinin ardından masaya oturduğumuz ve geçtiğimiz günlerde üyelerimizin kararlı duruşu ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesi sonrasında sekiz üyemizin işten atılması Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin sendika karşıtı tutumlarını bir kez daha su yüzüne çıkartmıştır.

İşten atmalara dair ekonomik gerekçeler öne süren Cumhuriyet yönetiminin, sendikal mücadelede aktif olan sekiz meslektaşımızı seçmesi tesadüf değildir. Cumhuriyet gazetesi yönetimini bir an önce bu hatalı karardan vazgeçmeye ve altına imza attıkları toplu iş sözleşmesi hükümlerine uymaya çağırıyoruz.”

Sendika, işten atılan gazetecilerin işe geri alınması için 30 Kasım Salı saat 11:00’de Cumhuriyet binası önünde toplanma çağrısı yaptı.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Küçükkaya, Twitter hesabı üzerinden söz konusu sekiz çalışanın kendisinin onayı olmadan işten çıkarıldığını belirterek şunları yazdı: “Cumhuriyet emekçisiyim… Bu kararın geri alınması için yapılacak bütün mücadeleye omuz vereceğim…”