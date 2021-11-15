Cumhuriyet’te toplu sözleşme imzalandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ithafen, “Saadet Partisi iktidarında ekonomi nasıl yönetilir ve tüm bunların kitabı nasıl yazılırmış; hepimiz çok yakında yaşayarak göreceğiz” ifadesini kullandı.