Cumhuriyet’te toplu sözleşme imzalandı

Cumhuriyet gazetesi ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) toplu sözleşme imzaladı.
Sözleşmenin ilk yılında yüzde 14, ikinci yılında ise enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca, tüm çalışanlara ayda 685 lira yemek ücreti ve bayramlarda 250 lira verilmesi kararlaştırıldı.
TGS ile gazetenin 18 yıl aradan sonra imzaladığı sözleşmede ayrıca 8 Mart’ta kadın çalışanlara tiyatro bileti verilecek.
Cumhuriyet’in yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, geçen temmuz ayında gazete yönetiminin gazetecilerin sendikadan istifasını talep ettiği gerekçesiyle istifa etmiş, daha sonra görevine dönmüştü.