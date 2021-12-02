Sigarada bir gruba zam: Diğerlerine de yolda

Royal Tobacco grubu sigaralarına iki TL ‘maliyet ve kur’ zammı geldi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zammı şöyle duyurdu: ”Sigaraya maliyet ve kur zammı geldi. Royal Tobacco ürünlerine 2 TL zam geçişi oldu. Diğer firmalar Philip Morris, Japan Tobacco International ve British American Tobacco zamları bekleniyor”.

Böylelikle Instark Slims Blue 16 TL, JXB Red’se 17 TL oldu.

Sigaraya maliyet ve kur zammı geldi Royal Tobacco ürünlerine 2 tl zam geçişi oldu diğer firmalar Pm,Jtı ve Bat zamları bekleniyor #Sigarazammı pic.twitter.com/jTFE16ddaX — Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) December 2, 2021

Aybaş, ÖTV zammının yılbaşında geleceğini söyledi.