Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sigarada bir gruba zam: Diğerlerine de yolda

Royal Tobacco grubu sigaralarına iki TL ‘maliyet ve kur’ zammı geldi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zammı şöyle duyurdu: ”Sigaraya maliyet ve kur zammı geldi. Royal Tobacco ürünlerine 2 TL zam geçişi oldu. Diğer firmalar Philip Morris, Japan Tobacco International ve British American Tobacco zamları bekleniyor”.


Böylelikle Instark Slims Blue 16 TL, JXB Red’se 17 TL oldu.

Aybaş, ÖTV zammının yılbaşında geleceğini söyledi.

SON HABERLER

Marmara ve Ege’de lodos yeniden etkisini gösterecek

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara ve Kuzey Ege’de lodos etkisinin süreceği bildirildi. İzmir, Aydın ve Çanakkale’de yağmur bekleniyor. Rüzgarın kuvvetli olması beklenirken çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmesine karşı uyarı yapıldı.

Sahte profesör açık öğretim mezunuymuş

Sahte belgelerle profesörlük kadrosuna atandığı ortaya çıkınca tutuklanan Zulal Atalay Laçin üniversitesi diploması dahil bütün belgelerinin sahte olduğunu itiraf etti. Sahte profesör, açık öğretim mezunuymuş.