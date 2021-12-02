Nikahtan 77 yıl sonra düğün yaptılar

ABD’de, 98 yaşındaki bir çift için evlendikten 78 yıl sonra kaldıkları bakımevi tarafından düğün organizasyonu yapıldı.

Fotoğraf: St Croix Bakım Evi

14 yaşındayken okulda tanışan, 17 yaşındayken flört etmeye başlayan Royce ve Frankie King, 1944 yılında, 21 yaşındayken evlenmeye karar verdi. Royce King, 2’nci Dünya Savaşı’nda cepheye çağrılınca düğün planları altüst oldu. Aceleyle ve sade bir törenle 16 Eylül 1944’te kilisede evlendiler. Frankie King vakit olmadığı için gelinlik ayarlayamamıştı, giyemedi, evdeki beyaz bir elbisesini giydi. Royce King ise askeri üniformasını giyerek gitti evlenmeye. Tören sırasında fotoğrafları çekilmedi.

Onlarla ilgilenen, Iowa eyaletindeki ‘St Croix’ adlı bakım evinin çalışanları bunu öğrenince, çift için 68 yıldır yaşadıkları evlerinin bahçesinde bir düğün organize etme kararı aldı. Royce King yine üniformasını giydi. Frankie King’e ise 1940’lı yıllardan kalma bir gelinlik buldular.

Fotoğraf: Sue Bilodeau

Evde bakım hizmeti veren bakım evinin ayarladığı gelinliği giyen Frankie King, elinde buketiyle bahçeden içeri girdi ve eşinin koluna girerek yıllar önce çektiremediği fotoğrafı çektirdi. Bakım evinin müzik terapisti 1940’lı yılların parçalarını çaldı. Atıştırmalıklar ve düğün pastası da vardı. Çift, başta kızları Sue Bilodeau olmak üzere az sayıda katılımcının önünde nikah tazeleyerek bir kez daha birbirlerine “Evet” dedi.

Anne-babasının tanıştıkları günkü gibi aşık olduklarını, onları böyle mutlu görmenin kendisini çok sevindirdiğini belirten Bilodeau söyle konuştu: “Hayatlarını birbirine adamı bir çift onlar. Birbirlerini ve başkalarını mutlu etmeyi çok severler. Sonunda düğün fotoğrafları oldu. Yıllar önce yapamadıkları kutlamayı yaptılar. Annem giyemediği gelinliği giydi. Bakımevi çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az.”