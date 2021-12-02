Kağıt üzerindeki rezervde 128 milyar dolardan dönüş

Merkez Bankası’nın (MB) geçen hafta kağıt üzerinde 128 milyar doları aşan brüt rezervleri 126,4 milyar dolar seviyesine geriledi.

19 Kasım’la biten haftada 28,6 milyar dolardan 25,2 milyar dolara düşen net rezervlerdeki erime de devam ediyor.

26 Kasım’la biten haftada net rezerv 24,7 milyar dolara indi. Toplam swap miktarı ise 60,8 milyar dolar görülüyor.

Swap hariç net rezerv ise eksi 36,2 milyar dolara seviyesine çıktı. Bu rakam geçen hafta eksi 35,3 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezervlere etki eden swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

MB’nin Çin’le 6 milyar dolar, Katar’la da 15 milyar dolar ve Güney Kore’ye 2 milyar dolar olmak üzere toplam 23 milyar dolara ulaşan swap anlaşması bulunuyor. Türkiye ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileriyle swap anlaşması yapmak için ön görüşmelere başladı.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün rezervlerinin son dönemde istikrarlı bir artış eğiliminde olduğunu savunarak “Kararlı bir şekilde rezerv artırmaya devam edeceğiz” demişti.

MB’nin yaklaşık 10 yıl önce başladığı TL zorunlu karşılıkların döviz ve altın cinsi tutulabilmesine imkan tanıyan Rezerv Opsiyon Mekanizması’nı (ROM) geçen ay sonlandırma kararı alması brüt rezervlerde 128 milyar doların aşılmasının yolunu açmıştı. Ekonomistler ise söz konusu değişikliğin rezervlerin kağıt üzerinde yüksek gösterilmesi amacıyla yapıldığını öne sürmüştü.

MB’nin toplam rezervleri 135,96 milyar dolarla tüm zamanların zirvesini ise 2013 yılının aralık ayında görmüştü.

MB dün (rakamlara yansımaları gelecek hafta görülecek) kurdaki yüksek oynaklık sebebiyle piyasalara doğrudan 1 milyar dolara yakın müdahalede de bulunmuştu.