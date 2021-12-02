Matrix 4’ün yeni fragmanında ilk filme gönderme

Hayranlarının merakla beklediği Matrix Resurrections’tan yeni bir fragman yayınlandı. ‘Déjà Vu’ adlı fragman, hem Matrix Resurrections’tan hem de önceki filmlerden görüntüler içeriyor.

Fragman, Carrie-Anne Moss’un canlandırdığı Trinty karakterinin serinin ilk filmindeki “Déjà Vu, Matrix’te genellikle bir arızadır. Bir şeyi değiştirdiklerinde gerçekleşir” ifadeleriyle başlıyor ve eski filmlerden görüntüler içeriyor.

İlk filmi 1999’da yayınlanan ‘The Matrix’ serisi 2003’te yayınlanan ‘Matrix Revolutions’ filmiyle sona ermişti. 18 yıl aradan sonra tamamlanan dördüncü film, 22 Aralık’ta vizyona girecek.