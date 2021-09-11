Matrix 4’te Morpheus neden yok: Yanıtı herkesin unuttuğu bir bilgisayar oyununda saklı

Ünlü bilim kurgu serisi The Matrix’in dördüncü filmi ‘The Matrix: Resurrections’ta Morpheus karakterinin neden yer almadığı sorusu, bir süredir serinin hayranlarının kafasını kurcalıyor. Sorunun cevabı, pek çoğumuzun henüz farkında olmadığı, Matrix hikayesinin 16 sene önce bir online oyunda anlatılan bölümünde saklı.

İlk filmi 1999’da yayınlanan ‘The Matrix’in ardından 2003’te yayınlanan ‘Matrix Revolutions’ filmiyle seri sonlandırılmıştı. 18 yıl aradan sonra tamamlanan dördüncü film, 22 Aralık’ta vizyona girecek. Filmden ilk görüntülerin iki gün önce paylaşılmasıyla hayranların içi yine kıpır kıpır oldu. Ama bu filmde, Neo karakterinin akıl hocası ve ‘kurtarıcısı’ Morpheus karakterinin olmayışı tekrar akıllara geldi ve bunun nedeni tekrar sorgulandı.

Morpheus karakterine can veren ABD’li oyuncu Laurence Fishburne’nün yeni filmde yer almayacağı, oyuncu listesinin duyurulduğu 2019’dan bu yana biliniyor. Ancak hikayede böyle önemli yer tutan bir karakterin neden çıkarıldığıyla ilgili, Fishburne dahil kimsenin fikri yoktu. ABD’li oyuncu iki sene önce verdiği bir röportajda konuya dair “Bunu (yönetmen) Lana Wachowski’ye sormalısınız çünkü bende bunun cevabı yok” demişti.

Cevap aslında çok az kişinin bildiği bir yerde, üçlemenin devamı niteliğinde 2005 yılında piyasaya sürülen çok oyunculu The Matrix Online oyununda.

‘Matrix Revolutions’ filminden sonra Wachowski kardeşlerin seriyi uzatmak istemediği, planlarının, hikayenin devamında gidişatı belirlemeyi The Matrix Online aracılığıyla izleyicilere bırakmak olduğu konuşulmuştu.

Oyunda, üçüncü filmdeki gelişmelerin ardından kırmızı hapı alarak ‘uyanan’ bir karakter, insanlar ve makineler tarafından oluşturulan farklı topluluklara girerek ilerliyor ve üçlemede de yer alan Kahin, Koruyucu Melek (Seraph) ve Morpheus’la da karşılaşıyor.

Wachowski kardeşler, 2005’te oyunla ilgili bir röportajda ‘izleyicilerin çabalayıp düşünerek hikayeye katılmasını istediklerini’ söylemiş, filmlerin de ‘pasif’ izleyiciler için tasarlanmadığını belirtmişti. Kardeşler böyle düşünen kişilerin ‘hikayeyi miras edinmesinin çok mantıklı olduğunu’ ifade etmişti.

The Matrix Online’da Morpheus Matrix’e geri dönerek, insanlarla makineler arasındaki ateşkese rağmen neden Neo’nun kalıntılarının Zion yerleşkesine iade edilmediğini öğrenmek için Kahin’e danışıyor. Daha sonra Morpheus ve onun tarafını seçenler, Neo’nun arta kalanlarından bir imge yani Matrix’te dijital olarak meydana getirilmiş bir ‘avatar’ yaratmaya çalışıyor. Bunda başarısız olan Morpheus ve takipçileri makinelerden Neo’nun cansız bedeni iade etmelerini talep ediyor. Elinde pek seçenek kalmayan Morpheus, Matrix genelinde ‘kod bombaları’ kullanarak, simülasyonun bütünlüğünü tehdit etmeye ve makineleri talebini yerine getirmeye zorlamaya çalışıyor.

Oyunun devamında kod bombalarından birini yerleştiren Morpheus, makinelerin yarattığı suikastçı yazılımınca pusuya düşürülüp öldürülüyor.

Bazı oyuncular Morpeus’un ölümünün ‘aldatmaca’ olduğunu savunup bir yerlerde saklandığını öne sürse de bu ölümle ilgili geçekler oyun sunucularının kapatıldığı 2009’a kadar gizemini korumuştu.

The Matrix Online’in Matrix hikayesinin resmi devamı olduğu düşünülürse, ‘Resurrections’ta Neo bir yolunu bulup ‘geri döndürmezse’ hikayenin devamında Morpheus aramızda olmayacak.