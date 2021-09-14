Matrix 4: ‘Sahte Trinity’ teorisi gerçek mi?

Hayranlarının merakla beklediği Matrix Resurrections fragmanının yayımlanmasının ardından filmle ilgili teoriler hız kazandı. Bunlardan birisi filmin ana karakterlerinden Trinity’nin Neo’yu durdurmak üzere programlanmış bir illüzyon olduğu üzerine.

İlk filmi 1999’da yayınlanan ‘The Matrix’ serisi 2003’te yayınlanan ‘Matrix Revolutions’ filmiyle sona ermişti. 18 yıl aradan sonra tamamlanan dördüncü film, 22 Aralık’ta vizyona girecek. Filmden ilk görüntülerin geçen hafta paylaşılmasıyla hayranları heyecanlanmaya başladı.

Hatta iki dakikalık fragman üzerinden yeni teoriler üretilmeye bile başlandı. Bunlar film vizyona girene kadar da tükenecek gibi görünmüyor.

Bunlardan birisi Trinity hakkında. Trinity, The Matrix Revolutions’ın sonunda öldüğü için filmin hayranları, Carrie-Anne Moss’un canlandırdığı karakterin The Matrix 4’e nasıl geri dönmeyi başardığı konusunda kapsamlı bir tartışma başlatmıştı. Bu yüzden bazı izleyicilere göre fragman, daha önce popüler olan ‘sahte Trinity’ teorisinin aslında doğru olabileceğini söylüyor.

Yaygın olan bu teoriye göre Trinity, programlar tarafından Neo’yu durdurması için yaratılan bir ‘yanılsama.’ Şimdi izleyiciler yeni fragmanda bunun ipuçlarını arıyor. Fragmanda Neo ve Trinity’nin birbirine baktığı anda, Trinity’nin yüzünden gözyaşları gibi Matrix kodları aktığı görülmesi de bu teoriyi destekliyor. Ancak yine de hızlıca akan videoda bu durumun bir kesinliği yok.

Trinity, fragmanda eski halinden oldukça farklı görünüyor. Neo gibi o da gerçekte kim olduğunu ya da eski hayatını hatırlamıyor. Diğer yandan Trinity, fragmanda daha önce yalnızca Neo’nun kullanabileceği bazı etkileyici güçleri sergileyebiliyor. Bu durum bazılarının yeni filmde Trinity’nin ‘The One’ yani ‘Seçilmiş Kişi’ olabileceğine inanmasına yol açtı.